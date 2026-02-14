Altında yeni rekor kapıda mı? Murat İman'dan 6.000 dolar öngörüsü

Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı Murat İman, bu yılın gümüşten ziyade "altın senesi" olacağını öngörüyor. Bu görüşünü altın-gümüş rasyosuna dayandıran İman, altının gümüşe oranla daha iyi bir performans sergilemesini beklediğini ifade etti. Kaynaklara göre, altın fiyatlarının 5.600 dolar seviyelerinden 4.900 dolara gerileyerek bir düzeltme yaşadığını belirten İman, bu geri çekilmenin kalıcı olmadığını savundu.

Fiyat hedefi: 6.000 dolar

Altın piyasasında henüz düzeltme sürecinin bitmediğine dikkat çeken İman, önümüzdeki dönemde 5.600 dolar seviyesinin aşılacağını ve fiyatların 6.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak kısa vadede, özellikle küresel piyasalardaki likidite hareketlerine bağlı olarak "son bir satış dalgası" gelme ihtimalinin de masada olduğunu hatırlattı.

Küresel likidite ve altın ilişkisi

İman, piyasalarda yaşanabilecek olası bir likidite krizinin altını da etkileyebileceğini, ancak bu durumun kalıcı bir çöküşten ziyade bir düzeltme olarak kalacağını belirtti. Özellikle ABD borsalarında beklenen sert satışların, altın fiyatları üzerinde kısa süreli bir baskı oluşturabileceğini ancak ana trendin yukarı yönlü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin altın rezervleri ve yatırımcı davranışı

Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerinin rekor seviyeye ulaşmasında altının büyük payı olduğunu belirten İman, döviz yatırımı yapmak isteyenlerin dolar yerine Euro'yu tercih etmesi gerektiğini yinelerken, altının güvenli liman olma özelliğini koruduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk yatırımcıların gayrimenkul almak için altın bozdurduğu yönündeki iddialara da değinerek, piyasadaki nakit akışının farklı sektörlere kaydığını gözlemlediğini belirtti.

Özetle Murat İman, altının bu yıl içinde yeni zirveler göreceğini ve teknik düzeltmelerin ardından yükseliş trendinin hız kazanacağını öngörüyor.