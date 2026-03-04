Altında yorgunluk uyarısı: Yeni rekor için daha büyük kriz mi gerekiyor?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, normal şartlarda petrol fiyatlarında 40-50 dolar bandına kadar bir geri çekilme beklediğini ancak Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının bu senaryoyu değiştirdiğini belirtti. Boğazdaki sevkiyatın aksaması navlun fiyatlarını %100’ün üzerinde artırarak pandemi dönemindeki maksimum seviyelere ulaştırırken, Fed araştırmalarına göre petroldeki 10 dolarlık her yükselişin enflasyonda 20 baz puanlık bir artışa işaret ettiği vurgulandı. Bu süreçte en büyük riskle karşı karşıya olan bölge ise Avrupa olarak öne çıkıyor; enerji maliyetleri halihazırda %50 artmış olan Avrupa'nın, özellikle Katar'dan gelen LNG akışının kesilmesiyle bu sürecin en büyük kaybedeni olabileceği öngörülüyor.

Altın cephesinde "yorgunluk" belirtileri

Altın fiyatlarının Orta Doğu’daki gelişmeleri ve siyasi belirsizlikleri önceden fiyatladığını belirten Sarı, piyasada "yorulmuş bir altın" profili ile karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Ons altın tarafında 5.500-5.600 dolar seviyeleri aşılmadığı sürece yeni rekorların yakın vadede zor olduğu, aşağı yönlü hareketlerde ise 4.400 ve hatta 3.800 dolar seviyelerinin görülebileceği belirtildi. Sarı'ya göre, fiyatlarda yeniden zirvelerin görülebilmesi için Kuzey Kore, Çin veya Rusya gibi aktörlerin savaşa dahil olduğu, henüz fiyatlanmamış daha büyük bir kaos senaryosunun gerçekleşmesi gerekiyor.

Gram altında %25'lik zarar ve iç piyasa hareketliliği

İç piyasada gram altının hafta sonu savaş fiyatlamasıyla 8.000 TL seviyelerini test ettiğini hatırlatan Sarı, pazartesi günü fiyatların tekrar 7.400-7.500 bandına çekilmesiyle yüksekten alan yatırımcıların %20-25 oranında zarar ettiğini belirtti. Gelecek dönemde gram altının, ons altına paralel olarak 6.800 - 7.300 TL bandına kadar gerileyebileceği öngörülürken, yatırımcıların bu volatil ortamda portföylerinin sadece %20-%30’luk kısmını altın ve gümüş gibi değerli metallerle çeşitlendirmeleri tavsiye ediliyor. Bu düşüşlerin aynı zamanda altın borcu olanlar veya portföyüne ekleme yapmak isteyen kurumsal yatırımcılar için bir fırsat yaratabileceği de ekleniyor.

Gümüşte uzun vadeli beklenti

Gümüş piyasasına dair beklentilerini de paylaşan Şirin Sarı, teknik olarak altının gümüşten daha iyi performans göstermesini beklediğini ifade etti. Bununla birlikte gümüşte kısa vadede 50 dolar hedefinin yakın olduğunu, önümüzdeki 5-10 yıllık uzun vadeli süreçte ise 250 dolarlı seviyelerin görülebileceğini vurguladı. Sarı, jeopolitik risklerin büyük oranda fiyatlara girdiğini ve kısa vadede temkinli olunması gerektiğini hatırlatarak değerlendirmelerini noktaladı.