  3. Altındaki ralliden destek alan gümüş rekor kırdı! Yatırımcı talebi artıyor
Gümüş, altının hız kesmeyen rallisinin ardından rekor kırdı. Yatırımcı talebi ve arz açığı fiyatlamada etkili olurken gümüş yüzde 1,6 artışla ons başına 49,67 dolara yükseldi.

Altın fiyatları 4 bin doların üzerinde tutunmaya devam ederken, gümüş, altının rekor kıran rallisi, artan yatırımcı talebi ve arz açığı ile desteklenerek rekor seviyelere ulaştı.

Altın tırmanıyor, gümüşte rekor geldi

Ons altın 4.030-4.040 dolardan sabit işlem görürken, gümüş yüzde 1,6 artışla ons başına 49,67 dolara yükseldi. Gümüş bu yıl şu ana kadar yüzde 71,86 kazanç sağladı.

"Bu ralli spekülatif ilgiye dayanmıyor"

Bağımsız analist Ross Norman, "Gümüş piyasasıyla ilgili ilginç olan, net uzun pozisyonların yalnızca mütevazı bir şekilde yüksek olması, bu nedenle bu ralli spekülatif ilgiye dayanmıyor" dedi.

"ABD dolarının toparlanması külçe altının gücünü baltalıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik planının ilk aşaması kapsamında bir ateşkes ve rehine anlaşması sağlandığını açıkladı. Tradu Kıdemli Piyasa Analisti Nikos Tzabouras, "Altın rallisi Gazze'deki diplomatik atılımın riskten kaçış akışını azaltmasıyla dirençle karşılaşırken, devam eden ABD dolarının toparlanması külçenin gücünü baltalıyor" değerlendirmesini yaptı.

