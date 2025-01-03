Altını, dövizi, borsayı solladı, yıllık getirileri %90’ı aştı! İşte 2024'ün en karlı yatırım aracı

Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre, piyasalarda 2024 yılı geride kalırken, yatırımcıların son yıllarda keşfettiği fonlarda da dikkat çeken primler gerçekleşiyor. Geçen yıl geleneksel yatırım araçlarına bakıldığında gram altın yüzde 52 getiri ile zirvede yer almış, onu %50’ye yakın getiri ile TL mevduat faizi takip etmişti. Aynı zamanda bu iki yatırım enstrümanı, enflasyona karşı da reel getiri de sunmuştu.

BIST 100 ve dolar enflasyonun gerisinde kaldı

Öte yandan 2024 yılında %32 yükselen BİST 100 ve %19,50 prim yapan doların getirisi ise enflasyonun oldukça gerisinde kalmıştı. BIST 100 kapsamındaki hisselerin 3’te 2’si de performans olarak hem mevduat faizi hem de yıllık TÜFE’ye yetişemedi.

Yatırım fonlarında dikkat çeken getiriler

Yatırımcılar “2025’te birikimlerimi nereye yatırmalıyım?” sorusuna odaklanırken; belirsizliklerle dolu yeni yılın “nasıl bir getiri sunacağı” da gizemini koruyor. Ancak geçen yılki performanslara bakıldığında yatırım fonlarında dikkat çeken getiriler öne çıktı.

En fazla kazandıran Otomtik Katılım Sistemi (OKS) fonları neler?

Geçen yıl ‘OKS’ (Otomatik Katılım Sistemi) tarafında en fazla kazandıran ilk 3 fon ve getirileri şöyle:

1-QNB Sigorta ve Emeklilik OKS Dengeli Değişken Emeklilik Fonu: Yüzde 91,15

2-BNP Paribas Cardif Emeklilik OKS Agresif Değişken Emeklilik Fonu: Yüzde 90,17

3-QNB Sigorta ve Emeklilik OKS Atak Değişken Emeklilik Fonu: Yüzde 87,96

En fazla kazandıran Bireysel Emeklilik Sistemi Fonu (BES) fonları

Yine 2024 yılında “gönüllü BES” tarafında en fazla kazandıran ilk 3 fon ve getirileri ise şu şekilde oluştu:

1-HDI Fiba Emeklilik İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Fonu: Yüzde 82,70

2-QNB Sigorta Dengeli Değişken Grup Emeklilik Fonu: Yüzde 81,32

3-HDI Fiba Emeklilik Dengeli Değişken Grup Emeklilik Fonu: Yüzde 77,22

"Bu yıl getiriler yavaş yavaş aşağı yönde hareket edebilir"

Geçen sene yüksek getiri sunan fonların aynı zamanda faizli enstrümanları da bünyesinde barındırdığını belirten analistler, TCMB’nin 2025 yılında faiz indirimi döngüsünde hareket etmesinin beklendiğini hatırlatarak, “2025 yılında bu fonlardaki getiriler de yavaş yavaş aşağı yönde hareket edebilir” diyor.

"Para Piyasaları Fonları'ndaki (PPF) getirinin riski düşük"

Trive Yatırım tarafından paylaşılan bir raporda ise; yüksek faiz ortamının bu yılın en az ikinci yarısına kadar sürebileceğine işaret edildi. Raporda; Para Piyasaları Fonları'ndaki (PPF) getirinin bu yıl da cazip ve riskinin düşük olabileceği, bunun borsa için “zorlu sınavın devamı” anlamına gelebileceği belirtildi.