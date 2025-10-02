  1. Ekonomim
Altının gramı 5 bin 180 liradan işlem görüyor

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 180 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı günü yüzde 0,1 artışla 5 bin 166 liradan tamamladı.

Haftanın ikinci işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09:25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 5 bin 180 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 623 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 387 liradan satılıyor.

Altının onsu da güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 3 bin 871 dolarda seyrediyor.

ABD'de özel sektör istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerini güçlendirmesi altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu ifade etti.

Gözler Fed'in faiz kararında

Söz konusu verinin ardından para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Öte yandan ABD'de federal hükümetin kapalı olmasına dair haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının açıklanacağını söyledi.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün veri akışında aksamanın olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 900 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

