Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı, gün içinde en düşük 4 milyon 775 bin lira, en yüksek 4 milyon 900 bin lirayı gördü ve yüzde 0,4 düşüşle 4 milyon 890 bin liraya geriledi.

Öte yandan, standart altının kilogram fiyatı bir önceki günü 4 milyon 909 bin 999,5 liradan kapatmıştı.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 860 milyon 303 bin 289,69 lira, işlem miktarı ise bin 825,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 172 milyon 160 bin 753,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.