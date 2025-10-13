  1. Ekonomim
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 670 bin liraya yükseldi

Haftanın ilk işlem gününün sonunda KMKTP'de altının kilogram fiyatı, 5 milyon 670 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 670 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 670 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 434 bin lira, en yüksek 5 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 yükselişle 5 milyon 670 bin lira oldu.

1 günde aradaki fark 90 bin lira oldu

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 187 milyon 997 bin 545,7 lira, işlem miktarı ise 761,25 kilogram oldu.

Metallerde 5 milyara yakın işlem hacmi 

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 884 milyon 528 bin 601,89 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Urus Kıymetli Madenler, Altun Gold Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, ile Denge Döviz Kıymetli Maden olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 5.580.000,00 4.150,00
  En Düşük 5.434.000,00 4.098,00
  En Yüksek 5.715.000,00 4.240,90
  Kapanış 5.670.000,00 4.235,00
  Ağırlıklı Ortalama 5.494.713,55 4.158,27
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.187.997.545,70  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 761,25  
  Toplam İşlem Adedi 29  

 

