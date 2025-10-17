  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Altının kilogram fiyatı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 205 bin liraya yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 32 bin lira, en yüksek 6 milyon 240 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 3,4 artışla 6 milyon 205 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 3 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 808 milyon 499 bin 12,02 lira, işlem miktarı ise 1919,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 342 milyon 410 bin 682,30 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Anadolubank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

