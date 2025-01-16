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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 88 bin liraya çıktı.

AA
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Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 3 milyon 76 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,61 artışla 3 milyon 88 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 69 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 818 milyon 669 bin 211,01 lira, işlem miktarı ise 589,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 884 milyon 196 bin 288,08 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Halkbank ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 3.069.000,00 2.696,60
  En Düşük 3.076.000,00 2.696,61
  En Yüksek 3.090.000,00 2.715,45
  Kapanış 3.088.000,00 2.711,00
  Ağırlıklı Ortalama 3.084.445,13 2.708,18
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.818.669.211,01  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 589,95  
  Toplam İşlem Adedi 39  

 

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