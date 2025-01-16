Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 3 milyon 76 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,61 artışla 3 milyon 88 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 69 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 818 milyon 669 bin 211,01 lira, işlem miktarı ise 589,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 884 milyon 196 bin 288,08 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Halkbank ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: