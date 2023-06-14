Altının kilogramı 1 milyon 480 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 463 bin lira, en yüksek 1 milyon 496 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 480 bin 500 liradan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 2 milyar 136 milyon 564 bin 278,38 lira, işlem miktarı ise 1.445,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 2 milyar 191 milyon 864 bin 832,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGLOBAL Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.