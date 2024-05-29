Altının kilosu 2 milyon 434 bin 999,50 liraya çıktı

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 409 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 2 milyon 434 bin 999,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı.

Toplam işlem hacmi 1 milyar 681 milyon 601 bin 373,37 lira, işlem miktarı ise 692,08 kilogram, tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 688 milyon 558 bin 322,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Akbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış2.410.000,002.357,50En Düşük2.409.000,002.325,00En Yüksek2.445.000,002.375,00Kapanış2.434.999,502.351,50Ağırlıklı ortalama 2.433.930,862.350,30Toplam İşlem Hacmi (TL)1.681.601.373,37Toplam İşlem Miktarı (Kg)692,08Toplam İşlem Adedi42