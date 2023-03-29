Altının ons fiyatı 1.965 doların altına geriledi

Son günlerde Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana ilk kez 2.000 doları aşan altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Bankacılık sektöründeki kargaşa ve ekonomiyle ilgili endişeler, altın fiyatlarının son bir senede ilk kez ons başına 2.000 doları görmesine neden olmuştu.

En aktif şekilde işlem gören altın vadeli işlem sözleşmeleri de mart ayında %7,4 artışla 1.973,50 dolara tırmanmış ve geçen hafta gün içi en yüksek seviyesi olan 2.014,90 dolara ulaşmıştı. Son düşüşle birlikte Mayıs 2021'den bu yana en büyük aylık yüzdelik artışı da sınırlandı.

Öte yandan analistler, faiz artırımlarının son bulacağına ilişkin bekleyişler “daha güvenli yatırımlara yönelme eğilimindeki” yatırımcılar açısından altının cazibesini devam ettirdiğini öne sürüyor.

Analistlere göre, faiz artırımlarının sonuna yaklaşıldığı ancak jeopolitik gerilimlerin sürdüğü bir süreçte, tahvillerin düzenli getirilerini sunmuyor da olsa altının göreceli çekiciliği arttı.

Getirilerdeki düşüş de doları biraz zayıflattı ve dolarla fiyatlanan altını denizaşırı yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi.

Bankacılık ‘krizinin’ Silicon Valley Bank’ın satın alınması ve başka bankaların da yüksek risk altında olmadığı izleniminin egemen olması ve bir bankacılık krizinin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğine dair korkuların giderek azalması, yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yönelimini şimdilik durdurdu.

Şu sıralarda altının ons fiyatı 1.963 dolardan işlem görüyor.