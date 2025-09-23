Altının rekor yükselişinin altında yatan 3 etken

Altının bu yıl gösterdiği dikkat çekici performansın ardında üç ana faktör bulunuyor. Bunlar arasında Çin’in altın rezervlerine ilişkin yeni stratejileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) başlattığı faiz indirimi döngüsü ve küresel belirsizliklerin güvenli liman arayışını tetiklemesi öne çıkıyor.

Çin, altın piyasasında daha aktif bir rol üstleniyor

Bloomberg’in haberine göre Çin, yabancı ülkelerin altın rezervlerini depolama sorumluluğunu üstlenmeyi değerlendiriyor. Bu adım, diğer ülkeleri altın almaya teşvik ederken, Pekin'in değerli metali stratejik bir finansal öncelik haline getirdiğini de gösteriyor. Çin Halk Bankası’nın Şanghay Altın Borsası'nı daha aktif kullanma planı, ülkenin küresel külçe altın piyasasındaki etkisini artırma potansiyeline sahip.

Fed'in faiz indirimi kararı altına ilgiyi artırdı

Yükselişte etkili olan ikinci unsur, ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayında gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz indirimiyle başlattığı yeni parasal gevşeme döngüsü oldu. 2025’in geri kalanında iki ek faiz indirimi daha beklentisi, faiz getirmeyen altını sabit getirili menkul kıymetlere göre daha cazip hale getiriyor. Faizlerin düşük seviyelerde seyretmesi, altının yatırımcı portföylerinde enflasyona karşı koruma aracı olarak tercih edilmesini destekliyor.

Küresel belirsizlikler güvenli liman talebini artırıyor

Üçüncü önemli faktör ise, 2025’in ilk yarısında küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler. Bu dönemde yatırımcılar, dalgalı ekonomik ortamda güvenli liman olarak altına yöneldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük politikaları ve Fed üzerindeki baskısı gibi gelişmeler, piyasalarda riskten kaçış eğilimini güçlendirdi. Tahvil piyasasında bağımsızlık tartışmalarının devam etmesi de, yatırımcıları altın gibi daha güvenli alternatiflere yönlendirdi.

Piyasa tahminleri yükselişin süreceğine işaret ediyor

Wall Street'te altının performansına ilişkin beklentiler olumlu seyrediyor. Goldman Sachs, altın fiyatlarının mevcut trendin devam etmesi halinde yüzde 40’a kadar artabileceğini tahmin ediyor. UBS ise 2025 yılının ortası için ons başına 3.900 dolar seviyesinde kalmaya devam eden tahminini sürdürüyor. Ray Dalio, David Einhorn ve Jeffrey Gundlach gibi milyarder yatırımcılar da altını önde gelen yatırım araçları arasında gösteriyor.