Alüminyum arz kıskacına girdi fiyatlar yükseliyor

EVRİM KÜÇÜK

Küresel alüminyum piyasasında dengeler değişiyor. Arzın giderek sıkıştığı, talebin ise enerji dönüşümü ve sanayi üretimiyle güç kazandığı ortamda alüminyum fiyatları Londra’da üç yıla yakın sürenin en yüksek seviyelerine tırmanırken, Şanghay’da rekor kırdı. Piyasada giderek belirginleşen yapısal arz sorunlara dayanan bir fiyat artış yaşanıyor. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda alüminyum fiyatları ton başına 25.000 yuana yaklaşıp rekor seviyelere yükselirken, Londra Metal Borsası’nda fiyatlar 3.309 dolara çıkıp nisan 2022’den bu yana en güçlü düzeyine ulaştı. Yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 11’e ulaştı. Fiyatları yükselten ana unsurlara bakıldığında arz kaygısı öne çıkıyor.

Çin kapasite sınırında gözler alternatif üreticilerde

Çin, 2025 yılında üretimini 45,02 milyon tonla rekor seviyeye taşıdı. Ancak bu rakam, hükümetin yapısal arz fazlasını kontrol altında tutmak için belirlediği 45 milyon tonluk kapasite sınırının da hafif şekilde aşılması anlamına geliyor. Pekin yönetiminin kapasite artışlarında disiplinli duruşunu sürdürmesi, Çin’den ilave arz beklentilerini sınırlıyor.

Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji altyapısı ve şebeke yatırımları kaynaklı artan talebin nasıl karşılanacağı sorusu gündeme taşınıyor. Endonezya dışında üretim artışlarının zayıf seyretmesi, arz tarafındaki kırılganlığı daha da belirgin hale getiriyor.

Eritme tesislerindeki aksaklıklar baskıyı artırıyor

İzlanda, Mozambik ve Avustralya’daki önemli eritme tesislerinde yaşanan üretim aksamaları, kısa vadede piyasaya sunulan metal miktarını daha da daralttı.

Jeopolitik gerilimlerin artması ve enerji maliyetlerine ilişkin belirsizlikler, yeni yatırımların önünde engel oluşturmaya devam ediyor.

ABD dolarındaki zayıflama, ABD dışındaki alıcılar için alüminyumu daha erişilebilir hale getirirken, metal piyasalarının genelinde görülen ralli de fiyatları destekliyor.

Bakır fiyatlarındaki yükseliş de diğer baz metallerle birlikte alüminyum fiyatlarına yansıyor.

Piyasa projeksiyonları, alüminyum piyasasının 2026 yılında arz açığına doğru ilerlediğine işaret ediyor. ING, küresel piyasanın 2026’da yaklaşık 200 bin tonluk açık vermesini bekliyor.

Goldman Sachs: 3.000 dolar kalıcı olmayabilir!

Finans kuruluşu Goldman Sachs, alüminyum fiyatlarına yönelik beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026’nın ilk yarısı için Londra Metal Borsası ortalama alüminyum fiyat tahminini ton başına 2.575 dolardan 3.150 dolara, dördüncü çeyrek için ise 2.350 dolardan 2.500 dolara yükseltti. 2027 tahmini 2.400 dolar seviyesinde korundu. Bankaya göre düşük küresel stoklar, Endonezya’daki yeni eritme tesislerinde enerji arzuna yönelik belirsizlikler ve elektrikli araçlar ile şebeke yatırımlarının desteklediği güçlü talep, fiyat tahminlerindeki yukarı revizyonun ana nedenleri oldu. Ancak Goldman Sachs, alüminyum fiyatlarının 2026 boyunca 3.000 doların üzerinde kalıcı olmasını beklemediğini, arz artışının hızlanması ve talep büyümesinin yavaşlamasıyla fiyatların dengeleneceğini vurguladı.

ABD’de prim rekor kırdı

ABD alüminyum piyasasında fiyat artışı, ticaret belirsizlikleri ve arz endişeleriyle daha da belirgin hale geldi. Tükenen stokların yeniden oluşturulmasına yönelik beklentiler, Platts ABD Alüminyum Orta Batı Primi’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına yol açtı. Prim, 23 ocak’ta ilk kez 1 dolar/pound seviyesini aşarak 1,0095 dolar olarak değerlendirildi. Rotterdam Depo Primi de 350 dolar/ton ile yaklaşık bir yılın zirvesine ulaştı. Primlerin 2026’nın ilk çeyreği boyunca yüksek seyretmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği, Rus çeliğine karşı tedbir hazırlığında

Avrupa Parlamentosu komitesi Rus çeliğinin yasaklanması önerisini destekleyen bir oylama gerçekleştirdi. Politico’nun haberine göre, Avrupa Birliği’nin Rusya ve Belarus’tan gelen metal ürünlerinin yasaklanmasını öngeren tedbirler alması isteniyor. Bu öneri, Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi tarafından 27 ocak’ta desteklendi. Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yeni koruyucu önlemler paketi, birliğe yönelik çelik ithalat kotalarını neredeyse yarı yarıya azaltacak. Haziran 2026’da sona erecek mevcut önlemlerin yerini almayı, küresel aşırı kapasite sorununu çözmeyi ve ABD’nin %50’lik çelik tarifeleri nedeniyle metal ürünlerinin Avrupa pazarına yeniden yönlendirilmesini önlemeyi amaçlıyor.

İran'a saldırı endişesi petrolü % 5 yükseltti

ABD’nin İran’a olası bir askeri saldırısına ilişkin endişeler arasında küresel ham petrol fiyatları art arda üçüncü gün yükselişini sürdürerek dün yüzde 1.5 yükseldi. Brent petrol vadeli işlemleri 70 dolar sınırına yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü ise 65 dolara dayandı. Genel olarak, her iki kontrat de haftanın başından bu yana yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. Piyasayı hareketlendiren en önemli faktör, ABD’nin İran güvenlik güçlerine yönelik olası saldırılarına ilişkin açıklamalar oldu. Donald Trump yönetimi, bölgeye bir deniz görev gücü konuşlandırarak Tahran’ın nükleer programı üzerindeki baskıyı artırdı. Günde 3,2 milyon varil üretimle OPEC’in dördüncü büyük ham petrol üreticisi olan İran, şimdi rejim değişikliği riskiyle karşı karşıya. Reuters’e göre, Beyaz Saray ülkede iç karışıklığa yol açabilecek saldırı seçeneklerini değerlendiriyor.