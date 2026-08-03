Alüminyum fiyatları 6 haftanın zirvesine çıktı!

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Küresel üretimdeki yavaşlama, düşük stok seviyeleri ve devam eden arz endişeleri, alüminyum fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmayı sürdürdü. Temmuz ayında Çin hariç küresel alüminyum üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azaldı.

Orta Doğu’daki bazı eritme tesislerinde üretim hızının düşmesi ve Çin’in 45 milyon tonluk üretim sınırını koruması piyasadaki arz endişelerini artırdı. Alüminyum vadeli işlemleri ton başına 3.216,40 dolara yükselerek son yaklaşık 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

LME Alüminyum stoklarında tarihi düşüş

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle tüketicilerin borsa stoklarını azaltması, Londra Metal Borsası’ndaki (LME) alüminyum stoklarının yüzyılın en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu.

Öte yandan Alcoa, Avustralya’daki rafineri operasyonlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle üretim tahminini aşağı yönlü güncelledi. Bu gelişme de küresel arz görünümünü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Alüminyum piyasasında arz baskısı sürüyor

Piyasada arz tarafındaki baskıyı dengelemesi beklenen bazı yatırımlar da gündemde bulunuyor. Slovakya’daki Slovalco eritme tesisinin 2026’nın dördüncü çeyreğinde yeniden üretime başlaması planlanırken, Missouri’deki tesisin yıl sonuna kadar devreye alınması bekleniyor.

Ayrıca Emirates Global Aluminium da Al Taweelah tesisinde üretim kapasitesini artırmayı sürdürüyor. Arz tarafındaki sıkışıklık sürerken, planlanan kapasite artışlarının önümüzdeki dönemde piyasadaki denge üzerinde etkili olması bekleniyor.