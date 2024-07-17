Alves Kablo, TMSF’nin satışa çıkardığı Hacılar Elektrik Sanayi ihalesiyle ilgileniyor
İlk üretim tesisini 2014’te İstanbul Hadımköy’de faaliyete geçiren Alves Kablo, Ankara’da ise 2020 yılında 10 milyon Euro yatırımla kurduğu fabrikada kablo üretimine başladı. Kısa süre içinde önemli bir büyüme performansı gösteren şirket 2024 yılında ise halka arz sürecini tamamlayarak BIST’te işlem görmeye başladı.
Yatırım çalışmalarını sürdüren şirket son olarak Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu(TMSF) bünyesinde bulunan ve 22 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkarılan Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş ihalesiyle ilgilenmeye başladı.
İnceleme sonrasında gerek görülmesi halinde ihaleye katılım sağlanacak
Alves tarafından KAP’a yapılan bilgilendirmede, HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satış ihalesine katılım sağlamak üzere gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla şartname alındığı kaydedildi. Bildirimde, yapılacak inceleme sonrasında gerek görülmesi halinde ihaleye katılım sağlanacağı vurgulandı. İhaleye katılımla ilgili süreci yönetmek üzere ise Alves Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan yetkilendirildi.