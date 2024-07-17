Alves Kablo, TMSF’nin satışa çıkardığı Hacılar Elektrik Sanayi ihalesiyle ilgileniyor

Yatırım çalışmalarını sürdüren şirket son olarak Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu(TMSF) bünyesinde bulunan ve 22 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkarılan Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş ihalesiyle ilgilenmeye başladı.

İnceleme sonrasında gerek görülmesi halinde ihaleye katılım sağlanacak

Alves tarafından KAP’a yapılan bilgilendirmede, HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satış ihalesine katılım sağlamak üzere gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla şartname alındığı kaydedildi. Bildirimde, yapılacak inceleme sonrasında gerek görülmesi halinde ihaleye katılım sağlanacağı vurgulandı. İhaleye katılımla ilgili süreci yönetmek üzere ise Alves Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan yetkilendirildi.