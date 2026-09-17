Alves Kablo’ya kayyum atandı
Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Alves Kablo’ya yönetim kayyumu atanmasına karar verdi. Kararın şirkete tebliğ edilmesinin ardından ALVES hisseleri son 6 işlem gününde taban olurken, hisse fiyatı ocak ayındaki 4,68 TL seviyesinden 0,73 TL’ye geriledi.
T.C. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği, 16 Eylül 2026’de aldığı karar ile Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (ALVES) yönetim kayyumu atanmasına karar verdi.
Karar, şirkete 17 Eylül 2026’de tebliğ edildi.
Alves Kablo’nun KAP’a gönderdiği açıklamaya göre kararın dayanağı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/172864 sayılı soruşturma dosyası.
Atanan kayyum, Türk Ceza Kanunu’nun 220, 282, 188/3, 158, 204 ve 213. maddeleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b maddesinde düzenlenen suçlara ilişkin kuvvetli şüphe temelinde hareket ediyor.
Karar uyarınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) yönetim yetkilerine sahip kayyum, şirketin yönetim organının yetkilerinin tümüyle yanı sıra ortaklık payları ve menkul kıymetler üzerindeki idare yetkilerini de devraldı.
Alves Kablo (ALVES) hisseleri bugünle birlikte son 6 işlem gününde taban oldu. Ocak 2026’da 4.68 TL’yi gören hisse bugün 0.73 TL’yi gördü.