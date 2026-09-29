Alvin Yapı, yatırımda Bursa tedarikçisini tercih etti

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ESRA ÖZARFAT / BURSA

Yeni nesil ebatlama tezgâhları, dört kafa kaynak hatları ve alüminyum profil kesme makineleriyle üretim altyapısını yenileyen şirket, yıllık 4 bin 500 konut ve 20 bin pencere sistemi üretme kapasitesine ulaştı. Yönetim Kurulu Başkanı Alinur Aktaş ve Başkan Yardımcısı Hilmi Safa Aktaş, Bursa’daki basın mensuplarını tesislerinde ağırlayarak güncel gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Aktaş, yatırımlarda Bursa’daki yerli makine üreticilerini tercih ettiklerini belirterek, yeni üretim altyapısının kalite ve verimlilikte önemli kazanımlar sağladığını söyledi. Yeşil Mutabakat kapsamında yapı sektöründe enerji performansının öneminin arttığına dikkat çeken Alinur Aktaş, ısı kaybını azaltan nitelikli kapı, pencere ve cephe sistemlerine yönelik talebin büyüdüğünü ifade etti.