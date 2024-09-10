Amasya Şeker Fabrikası pancar alımına başladı

Amasya Şeker Fabrikası'nda 71. pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Fabrikanın Suluova ilçesindeki tesislerinde fabrika yönetimi ve işçiler ile çiftçilerin katılımıyla yapılan törende, kurban kesilerek dua edildi.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, burada yaptığı konuşmada, yeni kampanya döneminin hayırlı olmasını dileyerek, resmi açılış töreninin 20 Eylül Cuma günü yapılacağını söyledi.

Özarslan, fabrikada tüm revizyon çalışmalarının başarıyla tamamlandığını, yeni kampanya döneminin sıkıntısız geçmesi için tüm tedbirlerin yerine getirildiğini dile getirerek, bu kampanya döneminde randevulu pancar teslimini başlattıklarını kaydetti.

Bu sayede çiftçilerin ve nakliyecilerin fabrikada bekleme süresinin kısaltılması ve planlı söküm yapılmasının amaçlandığını belirten Özarslan, 71. pancar alım kampanyasının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Törenin ardından pancar üreticisi çiftçiler, ürünlerini fabrikaya teslim etmeye başladı.