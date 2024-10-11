  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Amasya Üniversitesi'nde serada üretim başladı
Takip Et

Amasya Üniversitesi'nde serada üretim başladı

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından hazırlanan “Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi” çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından yararlanılarak kurulan 120 metrekarelik tam otomasyonlu hidroponik sistem serada üretim başladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Amasya Üniversitesi'nde serada üretim başladı
Takip Et

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Suluova MYO’nun bahçesinde 120 metrekare alanda kurulan serada incelemelerde bulundu. Serada ilk etapta 600 kök marul yetiştirildiğini, daha sonra çilek gibi sera ürünleri yetiştirileceğini belirten Turabi, “Amasya Üniversitemizin yürütücülüğünde sürdürdüğümüz ’Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar’ adlı proje kapsamında Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine 120 metrekarelik tam otomasyonlu hidroponik sistem sera kurulmuştur. 120 metrekarelik tam otomasyonlu hidroponik sistem serada üretim devam ediyor. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri Tarım 4.0 kapsamında yeni teknolojileri tanıma ve kullanma imkanına sahip oldular” dedi.

"Ürünü en kısa zaman içinde nasıl yetiştireceğimize karar veriyoruz"

Bitki koruma bölümü öğrencisi Nazım Kutlu ise, “Her şeyi sistemimizden kontrol ederek bütün değerleri görüyoruz. Bu ürünü en kısa zaman içinde nasıl yetiştireceğimize karar veriyoruz” diye konuştu.

Seranın yetişen ürünlerinin tadına bakan ve bakımıyla ilgilenen MYO personeli Uğur Pehlivan, “Çok verimli, tadı çok hoş, organik ve çok güzel. Herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Demirde yükseliş haftalık kayıpları engellemediDemirde yükseliş haftalık kayıpları engellemediDemir-Çelik
Altın ithalatı eylülde üst üste ikinci ayda da arttıAltın ithalatı eylülde üst üste ikinci ayda da arttıAltın Haberleri

 

Ekonomi
Böyle takas görülmedi! İki genç Iphone 16 ile otomobili takas ettiler
Böyle takas görülmedi! İki genç Iphone 16 ile otomobili takas ettiler
Türk şirket, Yunan devi Contships Management'ten 5 gemi satın aldı
Türk şirket, Yunan devi Contships Management'ten 5 gemi satın aldı
ABD enflasyonu sonrasında piyasalarda yön arayışı sürüyor
ABD enflasyonu sonrasında piyasalarda yön arayışı sürüyor
Soruşturma sonucu yayımlandı... Yassı çelikte dampinge karşı önlem yürürlüğe girdi
Yassı çelikte dampinge karşı önlem yürürlüğe girdi
Taklit ve tağşişe dikkat! Gerçek lahmacun kaç TL olmalı? Bu fiyatın altındaysa almayın...
Taklit ve tağşişe dikkat! Gerçek lahmacun kaç TL olmalı? Bu fiyatın altındaysa almayın...
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda