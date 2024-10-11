Amasya Üniversitesi'nde serada üretim başladı

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Suluova MYO’nun bahçesinde 120 metrekare alanda kurulan serada incelemelerde bulundu. Serada ilk etapta 600 kök marul yetiştirildiğini, daha sonra çilek gibi sera ürünleri yetiştirileceğini belirten Turabi, “Amasya Üniversitemizin yürütücülüğünde sürdürdüğümüz ’Akıllı Seralar, Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar’ adlı proje kapsamında Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine 120 metrekarelik tam otomasyonlu hidroponik sistem sera kurulmuştur. 120 metrekarelik tam otomasyonlu hidroponik sistem serada üretim devam ediyor. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri Tarım 4.0 kapsamında yeni teknolojileri tanıma ve kullanma imkanına sahip oldular” dedi.

"Ürünü en kısa zaman içinde nasıl yetiştireceğimize karar veriyoruz"

Bitki koruma bölümü öğrencisi Nazım Kutlu ise, “Her şeyi sistemimizden kontrol ederek bütün değerleri görüyoruz. Bu ürünü en kısa zaman içinde nasıl yetiştireceğimize karar veriyoruz” diye konuştu.

Seranın yetişen ürünlerinin tadına bakan ve bakımıyla ilgilenen MYO personeli Uğur Pehlivan, “Çok verimli, tadı çok hoş, organik ve çok güzel. Herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.