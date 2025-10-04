Amasya’da don ve kuraklık şeker pancarı üretimini vurdu, 10 bin dekar tarla boş kaldı

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, "Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de kuraklık ve don üretimimizi olumsuz şekilde etkiledi. 10 bin dekarlık pancar alanımız dondan dolayı bozuldu. Kuraklıktan dolayı pancar ekiminin olduğu dönemde barajların ve göletlerin yetersiz seviyede olması, pancar ekiminde düşüşlere neden oldu" dedi.

"Zorlukların üstesinden gelmeye kararlıyız"

Bu yıl büyük zorluklarla pancar üretiminin gerçekleştirildiğine değinen Ahmet Özarslan, "Birlik ve dayanışma içerisinde zorlukların üstesinden gelmeye kararlıyız. Çiftçimizin emeğini korumak, üretimimizi artırmak, geleceğimizi güvence altına almak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çiftçiye umut, bölgeye katma değer

Bu yıl 6 il, 18 ilçe, 11 bölge ve 260 köyde 3 bin 500 çiftçiyle sözleşme yapılmış olup 90 bin dekar pancar ekiminin gerçekleştiğini anlatan Özarslan, "Bu ekimlerden kendi sahamızda 300 bin ton, dış sahada 400 bin ton olmak üzere toplamda 700 bin ton pancar tesellüm edilmesi planlanmaktadır. Planlanan bu 700 bin ton pancardan 76 bin ton kristal şeker, 33 bin ton melas, 140 bin ton küspe üretimi, 6 bin beş yüz ton koyu şlempe, 6 milyon litre etil alkol üretimi planlanmaktadır. Bizler inanıyoruz ki bu kampanya dönemi yalnızca pancarlarımızın şekere dönüşmesiyle kalmayacak, aynı zamanda bölgemize ekonomik canlılık, çiftçimize umut, gençlerimize istihdam, ülkemize ise katma değer sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Pancar alım fiyatı 3 bin 100 TL olarak revize edildi"

Fabrikanın en büyük hissedarı olan Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı da, "Pancar alım fiyatı konusunda devlet teşekkülümüz olan Türkiye Şeker Fabrikaları bir hafta önce kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 TL fiyat açıkladı. Yapılan girişimler ve cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu rakam 3 bin 100 TL olarak revize edildi. Bizim de pancar alım fiyatımız bu olacak olup ilaveten küspe primi verilecektir. Çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Pancarlarını tarlalarda iş makineleriyle söken üreticiler, 1953 yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından temeli atılan fabrikanın dualarla 72. pancar kampanyasını başlatan fabrikanın yolunu tuttu. Fabrikaya ilk ürün getiren çiftçilere Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hassan Çilez’in de katıldığı programda ödülleri verildi.