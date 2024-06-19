Amazon'dan Almanya'da 10 milyar euro daha yatırım planı

Amazon Web Services (AWS) tarafından yapılan açıklamada, şirketin mevcut altyapısını ve faaliyetlerini genişletmek için 2026'ya kadar Ren-Main bölgesinde 8,8 milyar euro harcamayı planladığı belirtildi.

Amazon'un Almanya'da lojistik merkezleri, robot teknolojisi ve şirket genel merkezine 1,2 milyar euro daha ek yatırım yapacağı ifade edilen açıklamada, "Bu yatırım (10 milyar euro), bulut bilişim ve yapay zeka potansiyelinin etkisiyle Almanya'da AWS hizmetlerine yönelik artan talebin karşılanmasına yardımcı olacak." ifadesine yer verildi.

Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy ve "Amazon.de" Genel Müdürü Rocco Brauniger'in, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile söz konusu yatırımı görüştüğü aktarıldı.

AWS geçen yıl, hükümetlerin ve yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörlerden müşterilerin veri koruma gereksinimlerini karşılamak için Avrupa Birliği'nde (AB) veri merkezleri kuracağını duyurmuştu.

AWS, mayısta da Almanya'da 7,8 milyar euroluk yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

Amazon'un Almanya'da planlanan toplam yatırım miktarı 17,8 milyar euro olurken, bununla ülkede şirketin kadrolu işgücünün yıl sonuna kadar 4 bin kişi artarak 40 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, Amazon, 2010'dan beri Almanya'ya 77 milyar eurodan fazla yatırım yaptı.