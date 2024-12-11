Amazon artık araba da satıyor

Cnbc-e'de yer alan habere göre Amazon, yeni hizmetin en büyük avantajlarından birinin “şeffaf ve peşin fiyatlandırma” olduğunu vurguladı. Belge ücretleri veya bayi tarafından eklenen seçenekler gibi gizli masraflar olmadan sunulan bu sistem, müşterilere daha basit ve anlaşılır bir alışveriş deneyimi sağlıyor.

"Program büyüdükçe daha fazla markayı kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz"

Amazon Autos küresel başkanı Fan Jin, “Amazon Autos ile müşterilerin Amazon’dan beklediği kolaylığı ve basitliği, araba alışverişine taşıyoruz. Bu hizmet, bayilere daha geniş bir kitleyle bağlantı kurmaları için yeni bir kanal sunuyor. Hyundai’nin lansman ortağımız olmasından memnunuz ve program büyüdükçe daha fazla markayı kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Mevcut araç takası ve finansman seçenekleri de mevcut

Hizmet, kullanıcıların yalnızca yeni Hyundai araçlarını satın almasını değil, aynı zamanda mevcut araçlarının değerini anında öğrenip takas yapmasını da sağlıyor. Amazon, müşterilere finansman seçenekleri sunduğunu veya araç bedelinin tamamını ödemek isteyenlere bu seçeneği tanıdığını belirtti.

Fan Jin, “Bayiler ve markalarla ortak çalışarak araba alışverişini daha şeffaf, uygun ve müşteri dostu hale getirmek için yeniden tasarlıyoruz” diye konuştu.

Sıfır araç satışı sektörde yenilik

Hyundai’nin Amazon ile başlattığı sistem, sıfır araç satışına olanak tanıyor ve bu durum sektörde bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Tesla ve Polestar gibi markalar ise şirket bünyesindeki showroomlarıyla hizmet sunuyor, ancak ABD’deki bayi yasaları nedeniyle her eyalette faaliyet gösteremiyor.

Los Angeles’taki South Bay Hyundai’nin genel satış müdürü Steven Suh, “Amazon’da stoklarımızı listelemek, araba alıcılarıyla bağlantı kurma şeklimizde devrim yaratıyor” dedi.

Hedef; daha fazla bayi ve marka

Amazon, finansal detaylar hakkında bilgi vermedi ancak hizmete zamanla daha fazla Hyundai bayisinin dahil edileceğini ve önümüzdeki yıl yeni otomobil markaları ile daha fazla şehre hizmet sunmayı planladığını açıkladı.