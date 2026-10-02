Amazon bilançosunu güçlendirmek için Nvidia çiplerini yatırımcılara açıyor

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Amazon, ABD genelindeki veri merkezlerinde kullanılan binlerce Nvidia Grace Blackwell çipini yatırımcılara devretmek için görüşmeler yürütüyor. Financial Times'ın hazıladığı habere göre şirket, söz konusu çipleri özel amaçlı bir araca aktarmayı planlıyor. Amazon daha sonra bu çipleri aynı yapıdan geri kiralayacak.

8 milyar dolarlık çip yatırımcılara açılacak

Planlanan işlem kapsamında yaklaşık 8 milyar dolar değerindeki Nvidia çiplerinin dış yatırımcılara sunulması öngörülüyor. Özel amaçlı yapının, yatırımcılardan borçlanma yoluyla kaynak sağlaması bekleniyor. Böylece Amazon, yüksek maliyetli çipleri doğrudan bilançosunda tutmak yerine farklı bir finansman modeli kullanmış olacak. Amazon ayrıca söz konusu yapıda yüzde 10'a kadar hisse sunmayı planlıyor. Görüşmelerin devam ettiği ve planın değişebileceği belirtiliyor.

Amazon çipleri geri kiralayacak

Planın temelinde, Amazon'un çiplerin kullanımından vazgeçmemesi bulunuyor. Şirket, yatırımcılara devredilecek Nvidia çiplerini daha sonra kiralayarak kullanmaya devam edecek. Söz konusu çiplerin ABD'nin farklı bölgelerindeki veri merkezlerinde yapay zeka altyapısı için kullanıldığı bildiriliyor. Çiplerin bir kısmının beşten fazla eyalette bulunan bir düzineden fazla veri merkezine konuşlandırıldığı aktarılıyor.

Hedef bilançoyu güçlendirmek

Amazon'un bu yönteme yönelmesinin temel nedenlerinden biri, bilanço üzerindeki yükü azaltmak. Şirket, pahalı yapay zeka çiplerinin finansmanını yatırımcılarla paylaşarak daha az varlığa dayalı bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Bu yöntem, teknoloji şirketlerinin büyük veri merkezi yatırımlarını finanse etmek için değerlendirdiği alternatif modeller arasında yer alıyor.

Amazon’un harcamaları 200 milyar doları aşacak

Amazon, bu yıl 200 milyar doların üzerinde sermaye harcaması yapmayı planlıyor. Harcamaların önemli bölümünün Amazon Web Services birimine ayrılması bekleniyor. Kaynağın gelişmiş çiplerin satın alınması ve yapay zeka veri merkezlerinin genişletilmesinde kullanılması planlanıyor.

Şirketin yüksek yatırım ihtiyacı, büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi ve yapay zeka altyapısı için alternatif finansman yöntemleri aramasını da hızlandırıyor.

Nvidia çipleri finansmanda yeni araç oluyor

Nvidia'nın gelişmiş grafik işlemcileri, yapay zeka altyapısının yanı sıra finansman işlemlerinde de teminat olarak kullanılmaya başlandı. Çiplerle desteklenen finansman modeli, veri merkezi yatırımlarını büyütmek isteyen teknoloji şirketleri tarafından değerlendiriliyor. Amazon'un planı da bu eğilimin yeni örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.