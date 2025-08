Amazon, yapay zekalı bileklik üreticisi Bee’yi satın aldı

Takip Et

Amazon, söylenen her şeyi kaydeden yapay zeka tabanlı giyilebilir akıllı cihazlar üreten girişim, Bee'yi satın aldı. Ürün, kullanıcı manuel olarak sessize almadığı sürece duyduğu her şeyi kaydediyor ve böylece konuşmaları dinleyerek kullanıcı için hatırlatıcılar ve yapılacaklar listeleri oluşturuyor. Bu ürünler, etraflarındaki her şeyi kaydettikleri için bir dizi güvenlik ve gizlilik riskiyle birlikte geliyor.





Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre ABD’li teknoloji devi Amazon, söylenen her şeyi kaydeden yapay zeka destekli giyilebilir cihazlar geliştiren girişim Bee’yi bünyesine kattı. Satın alıma ilişkin bilgi, Bee’nin kurucu ortağı Maria de Lourdes Zollo’nun LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Amazon, satın alma işlemini doğruladı.

Konuşmaları kaydediyor, hatırlatıcılar oluşturuyor

Geçtiğimiz yıl 7 milyon dolarlık yatırım alan Bee, biri bağımsız olarak kullanılabilen bir bileklik, diğeri ise Apple Watch için geliştirilen bir uygulama olmak üzere iki farklı ürün sunuyor. Bu ürünler, kullanıcı tarafından manuel olarak sessize alınmadığı sürece ortamda söylenen her şeyi kaydediyor. Kaydedilen konuşmalar üzerinden kullanıcıya hatırlatıcılar ve yapılacaklar listeleri hazırlanıyor.

Kurucu ortak Zollo, cihaz aracılığıyla kullanıcıların etkinlik hatırlatmaları alabileceklerini ve mesaj gönderebileceklerini belirtiyor. Bee, internet sitesinde paylaştığı açıklamada, “Herkesin bir araçtan çok güvenilir bir arkadaş gibi hissettiren kişisel ve çevresel zekâya erişebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu zeka, düşünmenize, hatırlamanıza ve dünyada daha özgürce hareket etmenize yardımcı olur” ifadelerine yer veriyor.

Düşük maliyetli, yaygın erişilebilirlik hedefi

Bee’nin ürünleri 50 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu fiyatlandırma, ürünü yüksek maliyetli yatırım yapmak istemeyen tüketiciler için erişilebilir kılıyor. Daha önce benzer giyilebilir yapay zeka ürünleri geliştirmeye çalışan Rabbit ve Humane AI gibi şirketler ise beklenen başarıyı elde edememişti.

Güvenlik ve gizlilik endişeleri gündemde

Yapay zeka tabanlı ses ve görüntü kaydeden bu tür cihazlar, ortamlarındaki her şeyi kaydetmeleri nedeniyle çeşitli güvenlik ve gizlilik risklerini beraberinde getiriyor. Kayıtların nasıl işlendiği, saklandığı ve yapay zeka eğitimi için kullanılıp kullanılmadığı gibi konularda şirketler arasında farklı yaklaşımlar bulunuyor.

Bee, mevcut gizlilik politikası kapsamında kullanıcıların ses kayıtlarını istedikleri zaman silebileceklerini ve bu kayıtların yapay zeka eğitimi için saklanmadığını veya kullanılmadığını belirtiyor. Ancak uygulama, yapay zekanın kullanıcıdan öğrendiği verileri muhafaza ediyor ve bu bilgilerle bir asistan işlevi görüyor.

Teknoloji devleri benzer çözümler geliştiriyor

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI kendi donanım projeleri üzerinde çalışırken, Meta şirketi yapay zekasını akıllı gözlüklerle entegre ediyor. Apple’ın da yapay zeka destekli akıllı gözlük geliştirme çalışmaları yürüttüğü biliniyor.