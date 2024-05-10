Amazon'dan Anneler Günü kampanyası: Yüz binlerce üründe indirim fırsatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Philips mutfak ürünleri, Samsung, Gillette Venus, Nivea, Pantene, Loreal Paris, Maybelline ve Garnier markalı kişisel bakım ürünleri, mutfak aletleri ve elektronik ürünlerde indirim yer alıyor.

İndirimlerin yanı sıra Amazon Prime üyelerine herhangi bir kampanya veya ön koşul aranmaksızın, yıl boyunca yüz binlerce seçili üründe 500 TL ve üzeri alışverişe yüzde 10 indirim fırsatı sunuluyor.

Satıcısı Amazon olan ürünlerde yüzde 100 orijinallik garantisi sunulurken annelerin memnun kalmadığı ürünü 30 gün içinde kolayca iade edebiliyor.

Amazon Prime üyeleri, herhangi bir minimum sipariş limiti olmadan tüm alışverişlerinde ücretsiz hızlı teslimattan yararlanabiliyor. 600 bini aşkın ürün, Prime üyelerine ertesi gün ücretsiz teslimat ile teslim ediliyor.

Prime ile Türkiye'nin 47 şehrinde akşam saat 17.00'ye kadar verilen siparişler ertesi gün ücretsiz teslimat ediliyor.

Ayrıca Amazon Prime üyeliği için 30 günlük ücretsiz deneme fırsatı bulunuyor.