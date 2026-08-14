Amazon'un kurucusu Jeff Bezos Liverpool’a ortak oluyor... Konsorsiyumu takımın yüzde 30'u satın alacak

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Kulübün sahibi Fenway Sports Group (FSG) satış haberini Cuma günü duyurdu.

FSG, İngiliz-Hint iş adamı Amit Bhatia liderliğindeki ve yönettiği 1892 Holdings konsorsiyumuna hisselerini satmak üzere kesin bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Konsorsiyumda tanınmış isimler var

Konsorsiyumda Bhatia ve Mittal Aile Vakıfları, K5 Sports ve Elaine Saverin ile eşi, Facebook'un kurucu ortağı Eduardo Saverin'in aile şirketi olan EE Capital yer alıyor.

Bezos, K5 Sports'ta baş yatırımcı olarak bu işlemde yer alıyor. Anlaşma tamamlanırsa, bu onun profesyonel bir spor kulübüne yaptığı ilk yatırım olacak.

FSG, düzenleyici onayına tabi olan bu işlem sonrasında Liverpool'un çoğunluk hissesini ve operasyonel kontrolünü elinde tutmaya devam edecek.

FSG mali şartları açıklamadı, ancak medya haberlerine göre konsorsiyum kulübün yaklaşık %30'unu 1,65 milyar sterlin (2,2 milyar dolar) karşılığında satın alacak ve Liverpool'un değerini 5,5 milyar sterlin (7,4 milyar dolar) olarak belirleyecek.

Bhatia, Liverpool'un başkan yardımcısı olacak ve K5 Sports'un kurucusu Bryan Baum ve Elaine Saverin'in de yer aldığı genişletilmiş yönetim kuruluna katılacak.

Bezos klübün yönetim kurulunda yer almayacak

Haberlere göre Bezos kulübün yönetim kurulunda yer almayacak.

1892 Holdings adına konuşan Bhatia, "Liverpool Futbol Kulübü'ne yatırım yapmaktan ve bunu FSG ile birlikte yapmaktan son derece gurur duyuyoruz" dedi.

"FSG'ye, sahipleri olarak ve Anfield'da başardıkları her şey için son derece saygı ve hayranlık duyuyoruz. Bu kadar büyük bir kulüpte ortak olarak karşılanmak büyük bir ayrıcalık," diye ekledi.

“Bu yatırımı yapıyoruz çünkü Liverpool'a ve yönetimine derinden inanıyoruz ve kulübün önümüzdeki yıllarda da devam edecek başarılarını desteklemeyi dört gözle bekliyoruz.”

Bhatia daha önce Queens Park Rangers'ın hissedarı ve başkanıydı ve Hintli çelik devi Lakshmi Mittal'in damadıdır.

FSG, 2010 yılında Liverpool'u 300 milyon sterlin (480 milyon dolar) karşılığında satın aldı ve bu yatırımın ardından çoğunluk hissesini ve operasyonel kontrolü elinde tutmaya devam edecek.