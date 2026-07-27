AMB üyesi Kazimir'den faiz artışı mesajı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, geçen hafta faizlerin sabit tutulmasının ardından yaptığı değerlendirmede eylül ayında yeni bir faiz artışına gidilmesi gerektiği yönünde güçlü mesajlar verdi.

Kazimir, Orta Doğu'daki gerilimin hafiflemesi durumunda bile enflasyonist baskıları kontrol altına almak için en az bir faiz artışının gerekli olduğunu ifade etti.

Bölgedeki çatışmaların derinleşmesi halinde ise AMB'nin piyasa beklentilerinin ötesinde daha sert sıkılaşma adımları atmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Enerji fiyatlarına dikkat çekti

Kazimir, AMB'nin temel önceliğinin yükselen enerji maliyetlerinin Euro Bölgesi ekonomisine etkileri olduğunu belirtti.

AMB Başkanı Christine Lagarde'ın değerlendirmelerine atıfta bulunan Kazimir, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkilerinin henüz tam olarak ortaya çıkmadığını ifade etti.

İkincil etkilerin zaman içinde biriktiğini belirten Kazimir, merkez bankalarının bu riskler belirginleşmeden harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Piyasalar eylül adımını fiyatlıyor

Petrol fiyatlarının geçen hafta varil başına 100 doların üzerine çıkmasının ardından finansal piyasalar, AMB'nin eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını büyük ölçüde fiyatlamış durumda.