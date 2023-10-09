Ambalaj sektörü, 15 bin uluslararası ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlayacak

Türkiye’de en büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında 29 firma ile yer alan ambalaj sektörü, 2023’ün ilk 6 ayında yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektörün üretim ve ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarına hız veren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 11-14 Ekim tarihleri arasında 28’inci kez düzenleyeceği Avrasya Ambalaj fuarı ile 120’yi aşkın ülkeden 15 bin uluslararası ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlayacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ASD olarak yaptıkları çalışmalarla sektörü dünyadaki en büyük alıcılarla buluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.

İlk sırada Birleşik Krallık var

Ambalaj sektörünün 2023 yılı ilk 6 aylık ihracat sonuçlarını değerlendiren Sarıbekir, “2022 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 654 bin 531 ton olan ambalaj ihracatı yüzde 13 gerileyerek 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 436 bin 936 ton olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 3 milyar 810 milyon dolar olan ihracat değeri, 2023’ün aynı döneminde yüzde 9 gerileyerek 3 milyar 455 milyon oldu. Tün gelişmelere rağmen Ambalaj sektörü olarak üretmeye ve yıl sonu için koyduğumuz hedeflere ulaşmak için ter dökmeye devam ediyoruz.” dedi.

Söz konusu dönemde ithalatta da değer bazında yüzde 7’lik, miktar bazında da yüzde 10’luk düşüş görüldüğünü kaydeden Sarıbekir, 2022 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 152 bin 771 ton olan ambalaj ithalatının 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 34 bin 351 ton olarak gerçekleştiğini, değer bazında ise 2 milyon 492 milyon 962 bin 417 dolar ithalatın, 2 milyar 307 milyon 180 bin 621 dolara gerilediğini söyledi. 2023 yılının ilk 6 ayında toplam ambalaj ihracatında değer bazında ilk 10 ülkeyi de açıklayan Sarıbekir, “İlk sırada 304 milyon dolarla Birleşik Krallık geliyor. İkinci sıradaki Almanya’ya ihracat 279 milyon dolar, üçüncü sıradaki İtalya’ya 205 milyon dolar, dördüncü sıradaki İsrail’e 168 milyon dolar, beşinci sıradaki Irak’a ise 155 milyon dolar ihracat yapıldı. İlk 10 listesinde altıncı sırada 151 milyon dolar ile Fransa, yedinci sırada 144,8 milyon dolar ile Rusya, sekizinci sırada 144,7 milyon dolarla ABD, dokuzuncu sırada 98 milyon dolarla Hollanda, onuncu sırada 92 milyon dolarla İspanya yer aldı.” dedi.

15 bin uluslararası ziyaretçi geliyor

Türkiye’nin dünya ambalaj sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Zeki Sarıbekir, “Dünyada pandemi süreciyle başlayan, ülkeler arası gerilimlerle devam eden bir süreç yaşanıyor. Tüm bunlar ekonomileri de derinden etkiliyor. Bu etkiler ihracattan ithalata, üretimden istihdama kadar her alanda görülüyor. Ancak ASD olarak biz de bu etkileri azaltmak, hatta çok daha iyi noktalara ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 11-14 Ekim tarihleri arasında 28’inci kez Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarımız var. 2022 yılında Türkiye dahil 122 ülkeden olmak üzere toplamda 72 bin 652 ziyaretçiyi ağırlayan fuarımızda, 2023 yılında yerli üreticileri sadece Türkiye’den değil, dünya genelinden 120’nin üzerinde ülkeden gelen 15 bin uluslararası ziyaretçiyle buluşturacağız. 28. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, RX Tüyap tarafından Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğinde düzenleniyor. Avrasya coğrafyasında her yıl düzenlenen en kapsamlı ve en büyük ticaret platformu olan Avrasya Ambalaj Fuarı, ilk düzenlendiği yıldan bugüne kadar büyümesini ve gelişmesini sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

Üretimden satışlar yüzde 162 yükseldi

Türk ambalaj sanayisinin ülke için çok önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Zeki Sarıbekir, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ‘2022 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Zeki Sarıbekir, şunları söyledi: “2022 İSO 500’de 19’u Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 29 ambalaj sektörü firması yer aldı. Ambalaj sektörünün yıllık değişimine bakıldığında, İSO ilk 500’de yer alan firmaların sayısı 32’den 29’a düştü. Bu 29 firmanın gerçekleştirdiği üretimden satışlar yüzde 162,92 artarken, ihracatları yüzde 14,05 ve çalışan sayılarının yüzde 7,01 azaldı. İSO ilk 500’de yer alan sektör firmalarımız toplamda üretimden satışların yüzde 3,1’ini, ihracatın yüzde 1,1’ini, çalışan sayılarının ise yüzde 1,6’sını oluşturuyor.”

Endüstrinin gelişmesine katkı sağlayacak

ASD’nin pandemiden önce 2019 yılında ilk kez düzenlediği ‘Sürdürülebilir Ambalaj & Döngüsel Ekonomi’ temalı kongrenin ardından, 7-8 Aralık tarihlerinde de İstanbul’da ‘ASD Ambalaj Kongresi 2023 - II. Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi’ni düzenlemeye hazırladıklarını dile getiren Zeki Sarıbekir, “Ambalaj sanayi ve sektörünü destekleyen üretim dallarını, araştırmacıları, öğrencileri, kamu kurumlarını, marka sahiplerini, perakendecileri, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Kongrenin teması ise ‘Ambalaj Sanayinin Sürdürülebilirlik Yol Haritası’ olarak belirlendi. 2019’da düzenlenen kongremiz bir hayli başarılı geçmişti. İki gün süren kongremize 13 ülkeden 45 konuşmacı ve 1000 kişi katılmıştı. Bu yıl düzenleyeceğimiz kongrenin benzer şekilde sektörümüz tarafından yoğun ilgiyle karşılanacağını biliyoruz. Bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli gelişme içerisinde olan ambalaj sektörü için büyük önem taşıyan kongremizin dünyadaki tüm sanayiler için ortak alan olan ambalaj sektörünün ve ilgili endüstrilerin gelişmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.