Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkıları ve RX TÜYAP iş birliğiyle bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkıları ve RX TÜYAP iş birliğiyle 19'uncu kez düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda katılanlar arasından finale kalanlar belli oldu. 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrasya Ambalaj Fuarı'nın ilk gününde dereceye girenler açıklanacak.
Yarışmanın iki gün süren Seçici Kurul toplantısı 11 – 12 Temmuz tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleşti. 103 öğrenci projesi arasından 18’inin finale kaldığını ifade eden ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bu yılki yarışmada geçen yıllarda düzenlenen yarışmalara göre çok farklı üniversitelerden başvurular geldi. Artan ilgi sektörümüz adına umut verici bir gelişme oldu. Ayrıca yurtdışından gelen ve ülkemizde eğitim gören öğrencilerin de artan ilgisini görüyoruz. Bu yarışmada dereceye giren tasarımlar yurtdışında da yarışmaya katılıyor. Yurtdışında da ülkemizi ve sektörümüzü onurlandıran ciddi başarılar elde ediyoruz. Yükselen başarı grafiği yarışmamıza olan ilgiliyi de artırıyor.” dedi.
“En çok ödül alan ülkeler arasındayız”
Ambalajda tasarımın önemini her platformda vurguladıklarını dile getiren Zeki Sarıbekir, “Tasarım eğitimi alan öğrencileri bu alana çekmek istiyoruz. 2022’deki 18. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda birinci olan İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Zeynep Özel, ‘WorldStar Student’ yarışmasında da Altın Ödül’ü aldı ve dünya birincisi oldu. Öğrencimiz projesiyle aynı yarışmada Pazarlama Kategorisinde de Gümüş Ödül’ü kazandı. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2022 yarışmasına ise 41 ülkeden 488 başvuru yapıldı. Türkiye en çok ödül alan ilk 5 ülke arasında yer aldı. Böylelikle ödül töreninde Türkiye olarak öğrencilerimizle 16, firmalarımızla ise 14 ödül almış olduk. Geçtiğimiz yıl diğer önemli bir yarışma olan AsiaStar Öğrenci Kategorisi'nde ise Türkiye 11 ödül aldı. Hem ödül alan öğrencilerimizle hem de firmalarımızla gurur duyduk. Bu başarılarımızın bu yıl dereceye giren öğrencilerimizle aynen devam edeceğine yönelik inancımız tam.” ifadelerini kullandı.
Finale kalan projelerin alfabetik sıralaması şöyle:
|
PROJE ADI
|
KAZANAN ÖĞRENCİ(LER)İN
|
PROJE KATEGORİSİ
|
ÜNİVERSİTE
|
BÖLÜM
|
BEERABER
|
PELİN ECEM GÜLFEDAKAR
|
Grafik Tasarım
|
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
|
CATOMIE SEBZELİ HAZIR NOODLE AMBALAJI
|
ENFAL MERYEM ULUÇINAR
|
Yenilikçi Ambalajı
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
ÇITKAT ÇİĞDEM AMBALAJI
|
İLAYDA UYGUR
|
Eğlence Zamanı
|
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
DENTAL HYGIENE KİT
|
SENEM ERTÜRK
|
Kişisel Bakım ve Kozmetik
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
DUO, KAHVALTILIK GEVREK VE SÜT İKİLİSİ
|
EMİNE ÖZKAN
|
Kahvaltı Zamanı
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
GARNIER KAĞIT YÜZ MASKESİ RAFA HAZIR AMBALAJ
|
BEGÜM BAYIR
|
Rafa Hazır Ambalajlar ve Teşhir Standları
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
GILLETTE VENUS COMFORTGLIDE OLAY 2’Lİ YEDEK TIRAŞ BIÇAĞI AMBALAJI
|
BEYZA KARAARSLAN
|
Kişisel Bakım ve Kozmetik
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
|
LUTRİ
|
FATMA AKKAN
|
Karton Kutu ve Oluklu Mukavva
|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
MAUPASTAB GARGARA VE MACUN TABLET
|
EMİNE ÖZKAN
|
Kişisel Bakım ve Kozmetik
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
MORDOĞAN ZEYTİN YAĞI AMBALAJ TASARIMI
|
SERRA BERFİN ERDOĞAN,OĞUZHAN KAYA
|
Grafik Tasarım
|
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM/MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA /MİMARİ RESTORASYON PR.
|
OMO DOSE
|
İZZET DUYAR
|
Temizlik Ürünleri
|
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
ORCA MACUN TABLET VE KAPSÜL GARGARA
|
EMİNE ÖZKAN
|
Kişisel Bakım ve Kozmetik
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SELAMLIQUE TÜRK KAHVESİ VE LOKUM AMBALAJI
|
YAREN MERTTEPE
|
Geleneksele Dönüş
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SİGNAL SEYAHAT AĞIZ BAKIM SETİ
|
MERVE KILIÇ
|
Yenilikçi Ambalaj
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SOUL
|
MEVLÜT MERT ÇEKER
|
Kişisel Bakım ve Kozmetik
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SPLISH, SPLASH, SPLOSH
|
MÜRVET KALIN
|
Kişisel Bakım ve Kozmetik
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
TADIM ÇEREZ AMBALAJI
|
AZRA TARHAN
|
Eğlence Zamanı
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
YVES ROCHER TRA-PURE ALGUE
|
BİLGE TORUN
|
Kişisel Bakım ve Kozmetik
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|
ENDÜSTRİYEL TASARIM