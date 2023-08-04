  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu
Takip Et

Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkıları ve RX TÜYAP iş birliğiyle bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkıları ve RX TÜYAP iş birliğiyle 19'uncu kez düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda katılanlar arasından finale kalanlar belli oldu. 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrasya Ambalaj Fuarı'nın ilk gününde dereceye girenler açıklanacak.

Yarışmanın iki gün süren Seçici Kurul toplantısı 11 – 12 Temmuz tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleşti. 103 öğrenci projesi arasından 18’inin finale kaldığını ifade eden ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bu yılki yarışmada geçen yıllarda düzenlenen yarışmalara göre çok farklı üniversitelerden başvurular geldi. Artan ilgi sektörümüz adına umut verici bir gelişme oldu. Ayrıca yurtdışından gelen ve ülkemizde eğitim gören öğrencilerin de artan ilgisini görüyoruz. Bu yarışmada dereceye giren tasarımlar yurtdışında da yarışmaya katılıyor. Yurtdışında da ülkemizi ve sektörümüzü onurlandıran ciddi başarılar elde ediyoruz. Yükselen başarı grafiği yarışmamıza olan ilgiliyi de artırıyor.” dedi.

“En çok ödül alan ülkeler arasındayız”

Ambalajda tasarımın önemini her platformda vurguladıklarını dile getiren Zeki Sarıbekir, “Tasarım eğitimi alan öğrencileri bu alana çekmek istiyoruz. 2022’deki 18. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda birinci olan İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Zeynep Özel, ‘WorldStar Student’ yarışmasında da Altın Ödül’ü aldı ve dünya birincisi oldu. Öğrencimiz projesiyle aynı yarışmada Pazarlama Kategorisinde de Gümüş Ödül’ü kazandı. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2022 yarışmasına ise 41 ülkeden 488 başvuru yapıldı. Türkiye en çok ödül alan ilk 5 ülke arasında yer aldı. Böylelikle ödül töreninde Türkiye olarak öğrencilerimizle 16, firmalarımızla ise 14 ödül almış olduk. Geçtiğimiz yıl diğer önemli bir yarışma olan AsiaStar Öğrenci Kategorisi'nde ise Türkiye 11 ödül aldı. Hem ödül alan öğrencilerimizle hem de firmalarımızla gurur duyduk. Bu başarılarımızın bu yıl dereceye giren öğrencilerimizle aynen devam edeceğine yönelik inancımız tam.” ifadelerini kullandı.

Finale kalan projelerin alfabetik sıralaması şöyle: 

PROJE ADI

KAZANAN ÖĞRENCİ(LER)İN
ADI SOYADI

PROJE KATEGORİSİ

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

BEERABER

PELİN ECEM GÜLFEDAKAR

Grafik Tasarım

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

CATOMIE SEBZELİ HAZIR NOODLE AMBALAJI

ENFAL MERYEM ULUÇINAR

Yenilikçi Ambalajı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

ÇITKAT ÇİĞDEM AMBALAJI

İLAYDA UYGUR

Eğlence Zamanı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

DENTAL HYGIENE KİT

SENEM ERTÜRK

Kişisel Bakım ve Kozmetik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

DUO, KAHVALTILIK GEVREK VE SÜT İKİLİSİ

EMİNE ÖZKAN

Kahvaltı Zamanı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

GARNIER KAĞIT YÜZ MASKESİ RAFA HAZIR AMBALAJ

BEGÜM BAYIR

Rafa Hazır Ambalajlar ve Teşhir Standları

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

GILLETTE VENUS COMFORTGLIDE OLAY 2’Lİ YEDEK TIRAŞ BIÇAĞI AMBALAJI

BEYZA KARAARSLAN

Kişisel Bakım ve Kozmetik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

LUTRİ

FATMA AKKAN

Karton Kutu ve Oluklu Mukavva

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

MAUPASTAB GARGARA VE MACUN TABLET

EMİNE ÖZKAN

Kişisel Bakım ve Kozmetik

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

MORDOĞAN ZEYTİN YAĞI AMBALAJ TASARIMI

SERRA BERFİN ERDOĞAN,OĞUZHAN KAYA

Grafik Tasarım

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM/MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA /MİMARİ RESTORASYON PR.

OMO DOSE

İZZET DUYAR

Temizlik Ürünleri

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

ORCA MACUN TABLET VE KAPSÜL GARGARA

EMİNE ÖZKAN

Kişisel Bakım ve Kozmetik

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

SELAMLIQUE TÜRK KAHVESİ VE LOKUM AMBALAJI

YAREN MERTTEPE

Geleneksele Dönüş

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

SİGNAL SEYAHAT AĞIZ BAKIM SETİ

MERVE KILIÇ

Yenilikçi Ambalaj

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

SOUL

MEVLÜT MERT  ÇEKER

Kişisel Bakım ve Kozmetik

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

SPLISH, SPLASH, SPLOSH  

MÜRVET KALIN

Kişisel Bakım ve Kozmetik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

TADIM ÇEREZ AMBALAJI

AZRA TARHAN

Eğlence Zamanı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

YVES ROCHER TRA-PURE ALGUE

BİLGE TORUN

Kişisel Bakım ve Kozmetik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

 