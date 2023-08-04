Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkıları ve RX TÜYAP iş birliğiyle 19'uncu kez düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda katılanlar arasından finale kalanlar belli oldu. 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrasya Ambalaj Fuarı'nın ilk gününde dereceye girenler açıklanacak.

Yarışmanın iki gün süren Seçici Kurul toplantısı 11 – 12 Temmuz tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleşti. 103 öğrenci projesi arasından 18’inin finale kaldığını ifade eden ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bu yılki yarışmada geçen yıllarda düzenlenen yarışmalara göre çok farklı üniversitelerden başvurular geldi. Artan ilgi sektörümüz adına umut verici bir gelişme oldu. Ayrıca yurtdışından gelen ve ülkemizde eğitim gören öğrencilerin de artan ilgisini görüyoruz. Bu yarışmada dereceye giren tasarımlar yurtdışında da yarışmaya katılıyor. Yurtdışında da ülkemizi ve sektörümüzü onurlandıran ciddi başarılar elde ediyoruz. Yükselen başarı grafiği yarışmamıza olan ilgiliyi de artırıyor.” dedi.

“En çok ödül alan ülkeler arasındayız”

Ambalajda tasarımın önemini her platformda vurguladıklarını dile getiren Zeki Sarıbekir, “Tasarım eğitimi alan öğrencileri bu alana çekmek istiyoruz. 2022’deki 18. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda birinci olan İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Zeynep Özel, ‘WorldStar Student’ yarışmasında da Altın Ödül’ü aldı ve dünya birincisi oldu. Öğrencimiz projesiyle aynı yarışmada Pazarlama Kategorisinde de Gümüş Ödül’ü kazandı. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2022 yarışmasına ise 41 ülkeden 488 başvuru yapıldı. Türkiye en çok ödül alan ilk 5 ülke arasında yer aldı. Böylelikle ödül töreninde Türkiye olarak öğrencilerimizle 16, firmalarımızla ise 14 ödül almış olduk. Geçtiğimiz yıl diğer önemli bir yarışma olan AsiaStar Öğrenci Kategorisi'nde ise Türkiye 11 ödül aldı. Hem ödül alan öğrencilerimizle hem de firmalarımızla gurur duyduk. Bu başarılarımızın bu yıl dereceye giren öğrencilerimizle aynen devam edeceğine yönelik inancımız tam.” ifadelerini kullandı.

Finale kalan projelerin alfabetik sıralaması şöyle: