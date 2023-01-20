‘Ambalajın Yıldızları’na uluslararası ödül

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2023 yarışması sonuçlandı. 41 ülkeden 488 başvuru yapılan yarışmada Türkiye, en çok ödül alan ilk 5 ülke arasında yer aldı.

Yarışmada Japonya 26 ödülle birinci, Avustralya ve Yeni Zelanda 19 ödülle ikinci, Hindistan ve Almanya 18 ödülle üçüncü, Türkiye 14 ödülle dördüncü, Avusturya da 13 ödülle beşinci oldu.

Kazananlar, 6 Mayıs'ta, Interpack 2023 Fuarı sırasında (4-10 Mayıs) Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek gala gecesiyle ödüllerini alacak.

Yaşarmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, WorldStar yarışmasına katılmak için bir ambalajın, kendi ülkesinde WPO tarafından tanınan bir yarışmada ödüle layık bulunmuş olması gerektiğini belirterek, “Bu yıl Türkiye olarak 14 ödül aldık. Üretimde tüm dünyada artık çevresel performans ön plana çıkıyor. WorldStar’da kazanan tasarımlar yenilikçi ve sürdürülebilir ambalajların dikkati çektiğini gösteriyor. Sorumlu üretim ve tüketim Türkiye ambalaj sektörü için önceliklidir. Dünyada en çok ödül alan ilk 5 ülke arasında olmamız, yaptığımız işlerin kalitesini ön plana çıkartan önemli bir başarıdır.” ifadelerini kullandı.

"400 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlıyoruz"

Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte Türkiye ambalaj sektörünün başarılı bir sınav verdiğini aktaran Sarıbekir, “ASD olarak düzenlediğimiz Ambalajın Ay Yıldızları Yarışması'nda dereceye girenler, ülkemizi uluslararası alanda temsil etme hakkı kazanıyor. Tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattığımız yarışmamız, uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek ambalaj yarışması konumunda. Kazananlarımız Dünya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği WorldStar’ın yanı sıra Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği AsiaStar yarışmasına da katılabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbekir, WorldStar yarışmasında geçen yıla göre Türkiye’nin aldığı ödül sayısının artmasının sektörün geldiği noktayı çok iyi anlattığını belirterek, şunları kaydetti: “Ambalaj sektörü her geçen gün büyüyor. 2023’te Türkiye ambalaj sektörünün pazar büyüklüğünün 28 milyar dolardan 30 milyar dolara, kişi başı tüketimin de 300 dolardan 380 dolara çıkmasını bekliyoruz. 2023 için ihracat hedefimiz de 10 milyar dolar. Ülkemizde yaklaşık 400 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi ambalajlarla sağlıyoruz. 2030 yılında ise sektör büyüklüğümüzün 50 milyar dolara, ihracatımızın da 20 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Ambalaj sektörünün büyümesi ihracata da büyük katkı sağlıyor. Katma değerli ihracatın yolu da aslında tasarımdan geçiyor. Bu kapsamda düzenlenen yarışmalara gösterilen ilgi bizleri bir hayli mutlu ediyor. Türkiye’de düzenlenen yarışmamızda dereceye girenlerin, uluslararası alanda daha çok ses getirmesi tasarım anlayışının daha da çok benimsendiğini bize gösteriyor. Bu vesileyle ödül alanları bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

WorldStar 2023 Yarışması'nda Türkiye'den ödül alan şirket ve ambalajlar: