AMBİYANS ve İSFA deprem bölgesi için kapılarını açtı

Barış SEDEF

Elektrik Elektronik Beyaz Eşya ve Ev Teknolojileri İhracat Fuarı (İSFA) ile Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı (AMBİYANS) kapılarını açtı. Fuarda AFAD ve Kızılay’da stantlarıyla yer alırken, ziyaretçiler ve katılımcı firmalar depremzedelere bağışta bulunabilecekler. Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş, fuarlar için depremzedeler özelinde bir yardım fonu oluşturduklarına vurgu yaparak, “Biz Ambiyans Fuarcılık olarak fuara gelecek her yabancı ziyaretçi başına belli bir miktar para bağışı yapacağız. İsteyen katılımcılarımız fuar süresince aldığı siparişlerden elde ettiği gelire göre yardım çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Fuara 77 ülkeden 30 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmasını beklediklerini anlatan Tıraş, katılımcı firma sayısının da 200 olduğunu belirtti. Katılımcı ve ziyaretçilerin Türk Kızılay ve AFAD’a yardımda bulunabileceğini ileten Tıraş, mevcut kurumların fuarda stant açtıklarını kaydetti. Ev ve mutfak ürünleri sektörünün yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olduğuna işaret eden Tıraş, hedeflerinin yerli markaların dünyaya açılmasına katkı sunmak olduğunu bildirdi.

“Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız”

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin de, “AMBİYANS Fuarını 6 Şubat depreminin gölgesinde gerçekleştiriyoruz. Çalışmak üretmek ve ihracata devam etmek zorundayız. Ülkemizin dış ticaretini ileriye götürecek ihracat fuarları kalkınma modelimiz içerisinde de önemli bir yer tutuyor. Bu yüzden ülkemizin her zamankinden daha fazla yatırıma, üretime ve istihdama ihtiyacı var” dedi. Yerli markaların küresel pazardan daha fazla pay almasını hedeflediklerini kaydeden Şahin, fuarların bu hususta önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Fuar’da depremzedeler için yardım kampanyaları düzenlediklerini anlatan Şahin, “GEEM olarak üyelerimize ve fuar katılımcılarımıza bir çağrıda bulunduk. Fuar kapsamında isteyen firmalar satışlarının yüzde 5’ini AFAD ve Kızılay’a bağış olarak aktarabilirler. Bireysel olarak da katkı sağlamak isteyen ziyaretçiler AFAF ve Kızılay’a bağışta bulunabilir” şeklinde konuştu. Şahin, fuarda teşhir edilen ürün guruplarının da bölgedeki depremzedelere Kızılay ve AFAD üzerinden bağışlanabileceğini belirtti.

“AFAD ile çadır kentler kurduk”

Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, dernek olarak deprem bölgelerinde ilk günden itibaren hasar tespit çalışmaları yaptıkları işaret ederek, “İhtiyaç duyulan birçok ürünü bölgeye ulaştırdık. Beyaz eşya alanında faaliyet gösteren global oyuncularımızın ise bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yönetim kurulu olarak bölgede AFAD ile koordineli olarak çadır kentler kurduk. Sahadaki arkadaşlarımız bölgedeki en büyük ihtiyacın çadır ve yatak olduğunu belirtiyorlar” diye konuştu. Öte yandan BEYPER olarak beyaz eşya sektöründe Türkiye’de 34 milyon 430 bin adetlik üretim yaptıklarına işaret ederek, bu rakamın yüzde 76’sını Avrupa’ya ihraç ettiklerine dikkat çeken Yıldız, dış satımda İngiltere’nin ön plana çıktığını belirtti. Sektörün toplamda 600 bin kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Yıldız, yeni yatırımlarla bu rakamın artacağını dile getirdi.

Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Başkanı Hayrettin Özaydın, deprem bölgesine destek vermeye devam ettiklerine işaret ederek, bölgedeki ihtiyaçların devam ettiğini ve yardımlar konusunda iş insanlarının dikkatlerini dağıtmaması gerektiğini belirtti. Bölgedeki iletişimi ilk günlerde uydudan internet sistemiyle sağladıklarını anlatan Özaydın, “Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen elektronikçi arkadaşlarımıza uydudan internet sistemiyle iletişim konusundaki eğitimleri başlatıyoruz. Bu fuar buna vesile oluyor, yapacağımız eğitimle afet anında elektronikçilerimiz sistemi devreye alarak iletişimi kesintisiz olarak sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Elektrik ve elektronik ihracatta ilk beş sektör arasında

TOBB Türkiye Züccaciye Meclisi Meclis Başkanı Murat Kolbaşı, Türkiye’nin zücaciye alanında Atlantik bölgesinin kıyısından Çin’in batısında kadarki bölgede en büyük üreticiler arasında yer aldığını bildirdi. Elektrik ve Elektronik alanında ise Türkiye’nin globalde Çin’den sonraki en büyük oyuncu olduğuna işaret ederek, sektörün 15 milyar dolarlık ihracat rakamı ile Türkiye’de ilk beş sektörde yer aldığını belirtti. Aynı zamanda Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği başkanı da olan Kolbaşı, Türkiye’nin bu alandaki üretim gücünün yüksek olduğunu ve birçok üreticinin tek eksiğinin markalaşma olduğunu bildirdi. Kolbaşı, depremde yaraların sarılması açısından AMBİYANS ve İSFA Fuarı’nın önemli olduğunu kaydetti.

Daha çok üretimiz ve daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, 2023 Şubat ihracatının yüzde 9 daraldığına dikkat çekti. İSFA ve AMBİYANS Fuarlarında derneklerin bir araya gelerek önemli bir sinerji oluşturduğuna işaret eden Tecedlioğlu, “Daha çok üretimiz ve daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor. Hep birlikte dayanışma vakti. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, vatandaşlarımızın ve esnafımızın göstermiş olduğu dayanışma dünyaya örnek oldu” ifadelerini kullandı.