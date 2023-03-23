AmCham Türkiye Başkanlığı'na Tankut Turnaoğlu seçildi

AmCham Olağan Genel Kurulu yapıldı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu seçiminin de yapıldığı toplantıda Tankut Turnaoğlu, yeni dönemde de başkan seçildi. Üye temsilcilerinin katıldığı, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun konuk olarak yer aldığı toplantıda, 2023 yılına ilişkin beklenti ve hedefler ele alındı.

Açıklamada genel kurul açılış konuşmasına yer verilen AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, şunları kaydetti:

"ABD ile Türkiye'nin ikili ticaret hacmi 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 22 artarak 34 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken, ABD bir kez daha Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı olarak konumlandı. 2022'de Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 19 milyar dolar, ABD'nin Türkiye'ye ihracatı ise 15 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Üyemiz konumundaki ABD şirketlerinin Türkiye'de ticari faaliyetlerini geliştirmeye ve iki ülke arasında karşılıklı olarak mutabık kalınan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda çalışmayı ve yönetim kurulumuzun öncelikli olarak belirlediği alanlara odaklanmayı 2023'te de artırarak sürdüreceğiz."

AmCham Türkiye'nin, 60 milyar dolarlık ekonomik katkı ve 100 bin kişilik istihdam yaratan 125'ten fazla ABD'li şirketi temsil ettiğini bildiren Turnaoğlu, "İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimizde hayata geçirebileceğimiz çok daha güçlü bir potansiyel görüyoruz. Hedefimiz iki ülke arasındaki yatırım ve ticareti artırarak Türkiye'yi küresel pazarlara taşıyan güç olmak. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yıl 100. yılımızı kutluyoruz. Biz de AmCham olarak, bu yıl için ayrı bir tema belirledik. Türkiye'nin gelecek yüzyılında ikili ekonomik ilişkileri daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Turnaoğlu, yenilenen yönetim kurulunda yüzde 43 kadın temsilini sağladıklarını, yeni yönetim ve danışma kurulunun, AmCham bünyesindeki üyelerin faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerden temsilci barındırdığını kaydetti.

Ülkemizin UDY performansını ileriye taşıyacağız

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında ABD Ticaret Odası öncülüğünde 100 milyon doları aşan ayni ve nakdi yardımlarından dolayı yanlarında olan tüm iş insanlarına teşekkür etti.

AmCham Türkiye başta olmak üzere uluslararası iş dünyası temsilcilerinin ilk saatlerden itibaren aksiyon alarak deprem bölgesine yardım ulaştırmasını, çalışanlarıyla sahada gönüllülük faaliyetleri yürütmelerini Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimizin bildiği üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD ile ticaret hacmimizin 100 milyar dolara ulaşması hedefini ortaya koydu ve bu hedefe ulaşmak için karşılıklı yatırımlar büyük önem taşıyor. 2003 yılından bu yana ABD'den ülkemize 14 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım gelmiştir ve yaklaşık 2 bin ABD sermayeli şirket ülkemizde faaliyet göstermektedir. Söz konusu yatırımların arttırılması için Sayın Tankut Turnaoğlu liderliğinde AmCham Türkiye ile çok çeşitli başlıklarda yakın çalışmalar yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. 19. olağan genel kurul toplantısı vesilesiyle seçilecek yönetim kurulunu şimdiden tebrik ediyorum. Yeni yönetim kurulu ile Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu dönemde, iş ortaklığımızı daha da güçlendirerek ülkemizin UDY performansını birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz."

Toplantıda konuşan ABD Büyükelçisi Jeff Flake de "ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu, Türkiye'nin güneyinde gerçekleşen depremlerde zarar görenlere yardım sağlama konusunda Türk hükümetiyle yakın bir çalışma içerisindedir.

Amerikan şirketlerinin de aynı şekilde Türkiye'nin toparlanmasına yardımcı olmaya kararlı olduklarını biliyorum. Tüm Amerikan Şirketler Derneği üyeleri, ayni veya maddi bağışlar yoluyla yardım çabalarını destekleme taahhüdünde bulunmuştur. Bu destekler, Amerikan özel sektörünün cömert katkılarının birer göstergesidir. Aynı zamanda, bir arkadaşımıza ihtiyaç anında göstereceğimiz desteğin simgesidir." görüşlerini aktardı.