Çip devi AMD'den yapay zeka devi Anthropic'e 5 milyar dolara kadar yatırım



Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden AMD, yapay zeka alanında faaliyet gösteren Anthropic ile kapsamlı bir stratejik ortaklığa imza attığını açıkladı. Şirket, iş birliği kapsamında Anthropic'e gelecekte 5 milyar dolara kadar stratejik yatırım yapmayı taahhüt ettiğini duyurdu.

Yapay zeka altyapısında yeni dönem

AMD tarafından yapılan açıklamaya göre, Anthropic, şirketin Helios raf ölçekli çözümlerinde 2 gigavata kadar MI450 Serisi yapay zeka çiplerinden yararlanacak. İş birliği çerçevesinde ilk etapta 1 gigavatlık kapasitenin devreye alınmasına 2027 yılının ilk yarısında başlanması planlanıyor.

Çok yıllı mühendislik iş birliği başlatılacak

Açıklamada, iki şirketin Claude yapay zeka modelini AMD'nin yapay zeka çipleri üzerindeki iş yüklerini optimize etmek amacıyla kullanacağı uzun vadeli bir mühendislik iş birliği başlatacağı bildirildi. Bunun yanı sıra AMD'nin, Claude'u mühendislik ve ürün geliştirme ekipleri genelinde yaygın şekilde kullanacağı ifade edildi.

5 milyar dolara kadar yatırım taahhüdü

AMD, stratejik ortaklık kapsamında Anthropic'e gelecekte 5 milyar dolara kadar yatırım yapma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Şirket, söz konusu iş birliğinin yeni nesil yapay zeka altyapısının geliştirilmesini ve daha geniş ölçekte yaygınlaştırılmasını hızlandırmayı amaçladığını belirtti.