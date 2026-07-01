Amerika ve Avrupalıların halıları Antalya ‘Halı Tarlası’nda temizleniyor

FİKRİ CİNOKUR

Başta Türkiye olmak üzere yurtdışından eskiyen, kirlenen halıların temizlenmesi ve onarımı Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Killik köyünde gerçekleştiriliyor. Birbirinden güzel rengarenk el dokuması halı ve kilimler temizlenip ustaların ellerinde onarıldıktan sonra renklerinin açılması amacıyla biçilmiş ekin tarlalarında güneşe seriliyor. Tarlalara serilen rengarenk binlerce halı, gezginleri ve doğa tutkunlarının da büyük ilgisini çekiyor. Halı tarlalarını hafta sonları yüzlerce doğa tutkunu ziyaret ediyor.

Topkara Halı Yıkama şirketi sahibi Hasan Topkara da halı tarlalarını oluşturan işletmecilerden biri. 1978 yılında babası Ali Topkara’dan aldığı işi severek yapıp bugünlere getirmiş. Halı Tarlası sezonun 20 Haziran’da başlayıp 20 Eylül’de sona erdiğini ifade eden Topkara, el dokuması ile ünlü Antalya’nın Döşemealtı Halısının artık üretiminin yapılmadığını kaydetti.

Sadece Türkiye’den değil yurtdışından da temizlenmesi ve bakım onarımının yapılması için halı ve kilim gönderildiğini belirten Topkara, Rusya-Ukrayna, hem de ABD-İsrail ile İran savaşlarının halı sektörünü çok olumsuz etkilediğini söyledi.

Yurt dışından yıkanmak, temizlenmek ve onarılmak üzere gelen kilim ve halıların yüzde 80’inin ABD, kalanın da Almanya, Fransa, Bulgaristan ve Moldavya’dan ‘Geçici ithalat’ karşılığı geldiğini belirten Hasan Topkara, ‘’ABD’den gelen halıların çoğu İran halısı. Bulgaristan’dan göçmen kilimi, Moldavya’dan da Moldov kilimi geliyor. Sektör bu aralar çok zayıfladı. Avrupa’ya halı satışı düştü’’ dedi. Her iki savaş öncesi 44-45 bin adet halı ve kilim yıkayıp onardığına dikkat çeken Topkara, "Geçmiş dönemde 300 dönüm tarlada 44-45 bin adet halı serip güneşe sererdik. Şu anda 7-8 bin adet halı ve kilim serebiliyoruz" diye konuştu.