Amerikalı ünlüler İngiltere’ye taşınıyor

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN/İNGİLTERE

St John’s Wood’a taşınmaya hazırlanan 81 yaşındaki Lucas’ın, Donald Trump’ın ABD’de aldığı kararlardan memnun olmadığı ve daha fazla zamanını Birleşik Krallık’ta geçirmek istediği ifade ediliyor. Lucas, 2019’da 28 milyon dolara satın aldığı Kuzey Kaliforniya’daki 2.500 dönümlük “Skywalker Ranch” adlı arazisini geride bıraktı. Çiftlikte devasa bir ev (yanda görülen), “Ewok Gölü” adı verilen yapay bir göl ve 153.000 metrekarelik Skywalker Sound tesisi bulunuyor. Bu tesiste 300 kişilik bir sinema salonu da mevcut. Lucas, 2012’de Star Wars’un haklarını Disney’e 4 milyar dolara satmıştı.

“Donald Kaçışı” olarak adlandırılan göç dalgası

George Lucas İngiltere’ye göçte yalnız değil. Lucas’ın Birleşik Krallığa taşınması, Silikon Vadisi yatırımcısı Matt Cohler’ın Notting Hill’de 22 milyon sterlinlik bir ev satın almasından kısa süre sonra gerçekleşti. ABD’li oyuncu Ellen DeGeneres ve eşi Portia de Rossi, Trump’ın seçim zaferinin ardından hızla ABD’den ayrılmıştı. Ryan Gosling ve eşi Eva Mendes’in yanı sıra oyuncu America Ferrera da çocuklarına “en iyi fırsatları” sunmak için ABD’den kaçarak Birleşik Krallık’a taşınanlar arasında.

“Donald Kaçışı” olarak adlandırılan bu göç dalgası, İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilerle de desteklendi. Buna göre 2024’ün son çeyreğinde Birleşik Krallık vatandaşlığı başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı. Hatta geçen yıl 6.100’den fazla ABD vatandaşı başvuruda bulundu. Courtney Love da geçen yılki seçimden sonra Atlantik’i geçerek Birleşik Krallık’a taşınanlar arasında. Londra’ya taşınma amaçlı mı bilinmez elbette, Thomson Reuters ailesinin bir üyesinin de Mayfair’de 25 milyon sterline daire aldığını not edelim.

Son bir ayda iki bakan işbirliğini geliştirdi

Son bir ayda Türkiye, Birleşik Krallık ile ilişkilerini derinleştirmek amacıyla üst düzey temaslarını yoğunlaştırdı. Türk bakanlar ve hükümet yetkilileri, Londra’da ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, savunma sanayii ve iklim değişikliği gibi kritik alanlarda bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19 Kasım’da Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfırdan Sorumlu Devlet Bakanı Ed Miliband ile bir görüşerek, iklim değişikliğiyle mücadelede somut iş birliklerini öngören bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

Kurum, “Görüşmemizin, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki güçlü dostluğu ve ortak iklim vizyonunu daha ileri bir düzeye taşıyacağına inanıyorum.” açıklamasını yaptı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise 25 Kasım’da İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander ile bir araya geldi. Görüşmede sürdürülebilir ulaşım projeleri ve iki ülke arasındaki ortak çalışmaları geliştirecek adımlar ele alındı.

Uraloğlu, “Türkiye olarak güçlü ulaşım altyapımız ve stratejik vizyonumuzla küresel ölçekte ortaklıklara değer katmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da 27 Kasım’da Türkiye-İngiltere Dostluk Grubu üyeleriyle yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin önemini vurguladı. Ala, “Türkiye- İngiltere Dostluk Grubu üyeleriyle yaptığımız görüşmelerde; stratejik ortağımız Birleşik Krallık ile ekonomi, ticaret, turizm, savunma sanayii ve terörle mücadele dahil olmak üzere her alanda ilişkilerimizi derinleştirmenin ülkelerimiz açısından önemini vurguladık” dedi.

İngiltere’de 2026’da büyüme %1'e düşebilir

KPMG, İngiltere ekonomisinde bu yıl %1,4 olan büyümenin gelecek yıl %1’e gerileyeceğini tahmin ediyor. Bu düşüşte iç talebin 2026’da zayıf seyretmesinin etkili olması bekleniyor. Ülkede enflasyonun ise bu yılki %3,4 seviyesinden Nisan 2026 itibarıyla İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) %2 hedef seviyesine döneceği tahmin ediliyor.

British Steel, Türkiye’de tren rayı projesi kazandı

İngiliz çelik üreticisi British Steel, Türkiye’nin yüksek hızlı tren altyapısına ray tedariki için 35 milyon sterlin değerinde yeni bir proje üstlendi. Başbakan Keir Starmer anlaşmayı G20 Zirvesi öncesi duyurdu. Mersin’i Adana, Osmaniye ve Gaziantep’e bağlayacak YHT hattı için yapılacak tedarik, şirketin geçen yıl açıkladığı benzer büyüklükteki anlaşmanın ardından Türkiye’ye yönelik ikinci büyük teslimatı olacak.

İngiltere’den Suriye'de iş yapma kılavuzu

İngiltere, Suriye'ye yatırım yapmayı düşünen şirketler ve bankalar için kurallar kılavuzu yayımladı. İngiliz hükümetinin Suriye'de iş yapmak isteyen işletmeler ve diğer kuruluşlar için mevcut yasaklar, tanımlamalar ve lisanslara ilişkin yayımladığı kılavuzda, Suriye'deki fırsatlara dikkat çekiliyor. Kılavuzda, şirketlerin yaptırım kuralları ve kara para aklamayla mücadele kurallarına uyulmasının önemli olduğu vurgulandı. Kılavuza https://www.gov.uk/ adresinden erişilebilir.