Ana pazarlarda denge kuruldu, hedefte yeni coğrafyalar var

İMAM GÜNEŞ

Türkiye alüminyum sektörü, otomotivden savunmaya, inşaattan ambalaja uzanan geniş kullanım alanı sayesinde sanayinin en stratejik kollarından biri olmayı sürdürüyor. Yüksek işleme kabiliyeti, güçlü yarı mamul üretimi ve Avrupa sanayisiyle kurduğu tedarik zinciri entegrasyonu sayesinde sektör, yalnızca hacim değil aynı zamanda katma değer üreten bir yapıya da sahip bulunuyor. Bu yapı, alüminyumun Türkiye ihracatındaki ağırlığını her geçen yıl daha da artırıyor.

Son üç yıllık dış ticaret verileri, sektörün istikrarlı bir büyüme çizgisi yakaladığını ortaya koydu. Türkiye’nin alüminyum ihracatı 2023 yılında 1 milyon 280 bin tonu aşarken, bunun karşılığında 5 milyar 317 milyon dolar gelir elde edildi. Kilogram başına ortalama ihracat değeri 4,15 dolar seviyesine çıktı. 2024 ve 2025 yıllarında ihracat hem miktar hem de değer bazında büyümeye devam etti ve ülke bazlı dağılımdan hesaplanan toplam ihracat 2025 itibarıyla yaklaşık 5,6 milyar dolara ulaştı. Böylece Türk alüminyum sektörü iki yılda yaklaşık yüzde 7’ye yakın bir değer artışı yakaladı.

İhracat birim fiyatın 4 doların üzerinde

İthalat tarafındaki tablo ise Türkiye’nin alüminyumda katma değer üreten bir yapıya sahip olduğunu kanıtladı. 2023 yılında Türkiye 2,3 milyon tonu aşan alüminyum ithalatı yaparken bunun karşılığında 6,3 milyar dolar ödedi. Kilogram başına ithalat fiyatının 2,7 dolar seviyesinde kalmasına karşılık, ihracat birim fiyatının 4 doların üzerinde seyretmesi, Türkiye’nin düşük fiyatlı ham alüminyumu işleyerek yüksek katma değerli ürün haline getirdiğini gösteriyor. Bu fark, sektörün dış ticaret dengesine olan olumlu katkısını da ortaya koyuyor.

Ülke bazlı ihracat dağılımı, Avrupa Birliği’nin Türk alüminyumunun ana pazarı olduğunu teyit ediyor. Almanya, 2025 itibarıyla 826 milyon dolara yaklaşan ihracat hacmiyle açık ara en büyük pazar konumunda bulunuyor. Almanya’yı Polonya, Irak, ABD, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Hollanda ve Romanya izliyor. Bu on ülke, Türkiye’nin toplam alüminyum ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini tek başına oluşturuyor. Özellikle Almanya, İtalya, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler, Türk alüminyumunun Avrupa sanayi zincirinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Yüksek katma değerli pazarı adresi ABD oldu

Son üç yıldaki değişimler, bazı pazarların dikkat çekici şekilde büyüdüğünü ortaya koyuyor. Polonya, 2023’te 282 milyon dolar olan alüminyum ithalatını 2025’te 382 milyon doların üzerine taşıyarak yaklaşık yüzde 35’lik bir artış yakaladı. Romanya da benzer şekilde üç yılda yüzde 28’e yaklaşan bir büyüme ile 161 milyon dolar seviyesine ulaştı. Irak ise Orta Doğu’da Türkiye’nin en büyük alüminyum pazarı olmayı sürdürerek 334 milyon doları aşan hacmiyle bölgedeki ağırlığını pekiştirdi.

ABD pazarı ise Türk alüminyum sektörü için stratejik konumunu koruyor. 2023 yılında 370 milyon dolara yaklaşan ihracat, 2024’te geçici bir gerileme yaşasa da 2025’te yeniden 318 milyon dolar seviyesine çıktı. ABD’de birim fiyatların Avrupa ortalamasının üzerinde seyretmesi, Türk üreticilerin bu pazarda daha nitelikli ve katma değerli ürünlerle yer aldığını ortaya koydu.

Yeni büyüme ekseni şekilleniyor

Ticaret Bakanlığı’nın verileri, Türkiye alüminyum sektörünün Avrupa, ABD ve yakın coğrafyada güçlü ve dengeli bir pazar yapısı kurduğunu gösteriyor. Özellikle Polonya ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerindeki sanayi yatırımları, Türk üreticiler için yeni büyüme merkezleri yaratıyor. Almanya ve ABD gibi büyük pazarlar ise sektörün omurgasını oluşturmaya devam ediyor.

Son üç yıllık performans, alüminyumun Türkiye sanayi ihracatında yalnızca bir hacim kalemi değil, aynı zamanda katma değer yaratan stratejik bir güç haline geldiğini gösterdi. Yükselen birim fiyatlar, genişleyen pazar yapısı ve sanayi entegrasyonu sayesinde sektör, önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin dış ticaretine en güçlü katkıyı veren alanlardan biri olma potansiyelini koruyor.