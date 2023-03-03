Anadolu Grubu Holding 2022 yılı kârını açıkladı

Anadolu Grubu Holding, 2022 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre holding, 2022 yılında 3,80 milyar TL net kâr ederken; önceki yıl aynı dönemde net kârı 1,29 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Anadolu Grubu Holding, böylelikle önceki yıla kıyasla kârını yüzde 194 oranında artırmış oldu.

Aynı zamanda holding, 2022 yılında 17,9 milyar TL gelir elde ettiğini kaydetti. Önceki yıl bu veri, 81,37 milyar TL olarak gerçekleşmişti.