Anadolu Grubu'ndan temettü kararı
AG Anadolu Grubu Holding, 2023 kârından hisse başı net 2,5869022 temettü dağıtma kararı verdi.
AG Anadolu Grubu Holding hisse başı net 2,5869 temettü dağıtacak.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada yatırımcılara 2023 yılı kârından yapılacak temettü dağıtımıyla ilgili ayrıntılara yer verildi. Şirket yatırımcılarına hisse başı net 2,5869 TL kar payı verecek.
Açıklamada, "Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 287,43 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 2,8743359 TL brüt (=net) kâr payının,
Gerçek kişi pay sahiplerine de % 258,69 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında net 2,5869023 TL kâr payının,
Nakden ödenmesine, kâr dağıtımına 29.05.2024 tarihinden itibaren başlanılmasına yönelik kâr dağıtımı teklifimizin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.