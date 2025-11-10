"Anadolu Kaplanları’nı ‘Dijital Kaplanlara” dönüştürmek gerekiyor"

Toplam ticaretin neredeyse yüzde 20’sini oluşturan e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmalar, e-ticaret kanunun yerli üreticiyi koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Yabancı pazaryerlerinin kanundan kaynaklı kısıtlamalara uymadığından hareketle adil bir rekabet ortamı oluşturmadığını dile getiren yerli firmalar, “Yabancı pazaryerleri daha çok reklam veriyor, kampanya yapıyor, indirim vererek mal satıyor. Bu yüzden Türk üretici zayıfl ıyor” eleştirisini yapıyor. MÜSİAD’ın düzenlediği Dijital Ekonomi Buluşmaları toplantısında MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, çok sayıda meslek örgütü temsilcisi ve iş adamı ile Doç. Dr. Levent Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Politika geliştiricilere önerilerimizi sunacağız

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, “Dijital ekonomi günümüzde, gerek e-ticaret üzerinden satış yapan pazaryerleri gerek dijital ekonomi ekseninde ihracat yapan şirketlerimizi kapsıyor. Yurtiçi üreticilerimiz dijital ekonomiye uyum sağlamaya çalışırken bir taraftan da yurtdışı pazaryerleri ile rekabet etmeye çalışıyor. Her gün milyonlarca ürün Temu gibi yabancı pazaryerlerinden ülkemize geliyor. Buna yönelik düzenlemeler yapıldı ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Dijital Ekonomi Buluşmaları ile bizler iş adamları olarak dijital ekonomi üzerinden hem finansal okur yazarlığımızı geliştireceğiz hem de politika geliştiricilere önerilerimizi sunacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Dijital ekonomi yol haritası hazırlanmalı

Doç. Dr. Levent Yılmaz, Türkiye’nin bir “Dijital Ekonomi Yol Haritası” hazırlamasının faydalı olacağını belirterek, “Elektronik Ticaret Kanunu kapsamında hareket etmeyen bu yabancı pazaryerinin çok ciddi derecede ekonomi güvenliği tehdidi oluşturduğunu görüyoruz. Her ay ciddi miktarlarda dış ticaret açığına neden olan, yerli üreticileri olumsuz etkilediği için vergi ve istihdam kayıplarını artıran yapıların faaliyetlerine yönelik atılan bugüne kadarki adımların daha ötesine geçecek bazı yaptırımların uygulanması gerektiği görülmektedir” dedi. Yılmaz, “E-ticaret yapmaya çalışan üreticilerin e-ticaret kanununun günümüzün gerçekleri ve ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi konusundaki beklentileri de ciddi şekilde artmış durumda. Kanun Türkiye’deki pazar yerlerini kısıtlarken yurtdışından mal satanların önünü açar hale geldiği yönünde bir inanış var. Düzenlemenin yeniden ele alınması ve yüzde 99,8’i küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan işletmelerimizin gerekli önlemleri alıp Anadolu kaplanlarını dijital kaplanlara dönüştürmek gerekiyor” şeklinde konuştu.