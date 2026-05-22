Anadolu KOBİ’leri e-ticaretle büyüyor: yeni rota Samsun

Anadolu’daki KOBİ’lerin ticari faaliyetlerini canlandırmak ve dijital pazarlar aracılığıyla ticaret hacimlerini artırmak amacıyla başlatılan "Kültürel Miras Projesi E-Ticaret İl Buluşmaları" devam ediyor. Birçok kurumun desteğiyle yurt genelinde hayata geçirilen projenin yeni adresi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliği ile Samsun olacak.

3 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan organizasyon; Güvenilir Ürün Platformu ve Pazarama iş birliğiyle bölgedeki girişimcileri, üreticileri ve KOBİ’leri e-ticaret dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirecek.

Etkinliğin açılış bölümünde, bölge ekonomisine ve dijital dönüşüme yön veren önemli isimler mesajlarıyla yer alacak. Organizasyonun açılış konuşmalarını; Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, Ulusoy Un &Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Günhan Ulusoy ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu gerçekleştirecek.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek eğitim ve tecrübe paylaşımı bölümünde, e-ticaret ekosisteminin aktörleri Samsunlu KOBİ’lere stratejik yol haritaları sunacak. Sektördeki güncel gelişmeler, mevzuatlar, devlet destekleri, kargo-lojistik süreçleri ve finansa erişim kanallarının masaya yatırılacağı eğitimde Pazarama Satış Direktörü Enes Kuşçu, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Türkiye İş Bankası KOBİ ve Pazarlama Birim Müdürü Elif Koç, Sürat Kargo Bölge Müdürü Mustafa Şahinkanat ve Pazarama Satış Takım Lideri Hüseyin Soylu konuşmacı olarak yer alacak.

Birçok sektörde önemli oyunculardanız

Etkinliğin Samsun’daki KOBİ’lerin e-ticarete uyumunu hızlandıracağını söyleyen Ulusoy Un &Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Günhan Ulusoy ‘’Dünyadaki ülkeler arası ilişkiler her geçen gün kendine yetebilmenin önemini arttırıyor. Biz Türkiye olarak başta gıda olmak üzere birçok sektörde önemli oyunculardanız. Bu yerimizi sağlamlaştırmak hatta geliştirmek için teknolojinin avantajlarını iyi kullanmamız gerekiyor. Bu avantajların başında e-ticaret hatta e-ihracat geliyor. Ürün ya da hizmet üreten firmaların bu konuda alt yapılarını oluşturarak süreci iyi analiz etmeleri ve kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Güvenilir Ürün Platformu’nun Ticaret Bakanlığı paydaşlığında başlattığı e-ticareti geliştirme projesi gibi projeler, süreçlerin gelişmesi adına önem arz ediyor. Projenin yeni buluşması için e-ticaret konusunda farklı disiplinleri Samsun’da misafir edeceğimiz için çok mutluyum. 3 Haziran’da Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşecek e-ticaret söyleşisine tüm KOBİ’lerimizi bekliyoruz.’’ diye konuştu.

Katılımcılara özel indirim ve avantajlar

Samsun ve çevre illerdeki işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen program kapsamında, katılımcılara yeni iş bağlantıları kurma fırsatı sunulacak. Sertifikalı olarak gerçekleştirilecek eğitim programına katılan firmalara, e-ticaret pazaryerlerine yönelik çeşitli indirim, komisyon avantajları ve özel lojistik fırsatları paket halinde sunulacak.