Anadolu Teknik, sanayi tipi temizlik makinalarında 50 ülkeye ihracat yapıyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Endüstriyel temizlik makinaları sektörüne kazandırdığı yenilikçi ve rekabetçi ürünlerle öne çıkan Anadolu Teknik Makine Sanayi, global pazarlarda da güçlü bir marka olmaya yönelik hamlelerini sürdürüyor. Üretim ve yeni yatırım planlamasını bu doğrultuda yapan firma sanayi tipi elektrik süpürgeleri alanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük üreticileri arasında yer alıyor.

Ar-Ge çalışmalarını tamamladığı üç yeni modelini daha 2026 yılının sonuna kadar pazara sunmaya hazırlanan Anadolu Teknik Makina Sanayi, Türkiye genelinde 90’a yakın bayiden oluşan yaygın bir satış ve servis ağı ile hizmet veriyor.

Üretim çalışmaları ve gelecek hedefleri ile ilgili bilgiler veren Anadolu Teknik Makina Sanayi kurucusu ve Genel Müdürü Mustafa Bektaş, Anadolu’dan dünyaya mottosuyla ürettikleri uluslararası kalitede, çevre dostu, düşük enerji tüketimine sahip ürünlerle 50 ülkeye ihracat yapan bir firma haline geldiklerini söyledi.

“Özellikle Türk Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Balkanlar ve Arap ülkelerinde güçlü bir konuma sahibiz” diyen Bektaş, her zaman müşteri beklentilerinin üzerinde ürün üretme çabasında olduklarını ifade etti.

Bektaş, endüstriyel temizlik makinelerinde müşterilere yalnızca satın alma aşamasında değil, kullanım sürecinde de avantaj sağlayan ürünler sunmaya çalıştıklarını belirtti.

"Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük üreticileri arasında yer alıyoruz"

Sanayi tipi elektrik süpürgeleri segmentinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın lider üreticilerinden biri olduklarını da dile getiren Bektaş şu bilgileri verdi:

“Türkiye pazarında bu ürün grubunda yaklaşık yüzde 75 seviyesinde bir pazar payına sahip olduğumuzu değerlendiriyoruz. 100 kişilik ekibimizle, 12 bin metrekare arazi üzerinde yer alan 7 bin metrekare kapalı üretim alanında faaliyet gösteriyoruz. Endüstriyel temizlik makineleri sektöründe üretim yapıyor ve yaklaşık 20 farklı ürün grubunda müşterilerimize çözümler sunuyoruz. Ürün gruplarımız arasında zemin yıkama makineleri, profesyonel elektrik süpürgeleri, yüksek basınçlı su jetleri, buharlı temizlik makineleri, endüstriyel zemin parlatma ve cilalama makineleri yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinde ve dünyanın birçok ülkesinde anahtar teslim halı yıkama fabrikaları da kuruyoruz. Üretimimizin yaklaşık yüzde 70’ini kendi markamız olan Safran markasıyla gerçekleştirirken, yüzde 30’unu ise büyük müşterilerimize OEM (özel marka) olarak üretmekteyiz. Sanayi tipi elektrik süpürgeleri alanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük üreticileri arasında yer alıyoruz. Süpürge grubunda yıllık yaklaşık 30 bin adet üretim kapasitesine sahibiz. Tek vardiyada yıllık 17-18 bin adet üretim gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında üretimimizin yaklaşık yüzde 35’ini ihraç ettik. Son dönemde özellikle Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa pazarlarındaki faaliyetlerimiz hızla artmaktadır. Bu başarıyı yakalamamızın temel sebepleri arasında müşterilerimize fiyat-performans açısından güçlü ürünler sunmamız, kaliteli üretim anlayışımız ve satış sonrası hizmetlerde hızlı çözümler üretmemiz yer alıyor.”

Çin ile Türkiye’de ortak üretim

Mustafa Bektaş, yurt içinde ve yurt dışında yeni yatırım planları ile ilgili olarak şunları söyledi: “Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde kendi fabrikamıza taşınmayı hedefliyoruz. Bunun yanında yeni ürün geliştirme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yıl sonuna kadar ürün gamımıza üç yeni model daha eklemeyi planlıyoruz. Uluslararası iş birlikleri konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Çin’de birlikte çalıştığımız bir üretici firma ile Türkiye’de ortak üretim ve montaj faaliyetleri yürütüyoruz. Ayrıca Özbekistan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ve Rusya pazarlarına yönelik üretim altyapısı oluşturmak amacıyla bölgedeki iş ortaklarımızla çalışmalarımız sürüyor. 2030’a kadarki hedeflerimiz arasında kendi üretim tesisimize taşınmak, ürünlerimizi daha yenilikçi ve rekabetçi hale getirmek, ihracatımızı artırmak ve hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda pazar payımızı daha da büyütmek yer alıyor.”

Sürekli gelişen bir Ar-Ge yapısına sahip olduklarını da ifade eden Mustafa Bektaş, tasarım tescilli ürünleri ve pazara sundukları her yıl yeni modellerle sürekli büyüyen bir firma olduklarını söyledi.

“Üretimimizin yaklaşık yüzde 30’unu OEM olarak gerçekleştirerek hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki önemli markalara üretim desteği de sağlıyoruz.” diyen Bektaş şöyle devam etti:

“Ürünlerimizin işletme maliyetlerinin düşük olması, bakım giderlerinin ekonomik olması ve uzun ömürlü yapıları tercih edilmemizin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Satışlarımızın yaklaşık yüzde 65-70’lik bölümü iç pazara, kalan kısmı ise ihracata yöneliktir. Özellikle Türk Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Balkanlar ve Arap ülkelerinde güçlü bir konuma sahibiz. Son yıllarda Afrika pazarı ihracatımızın en hızlı büyüdüğü bölgelerden biri haline gelmiştir. Yurt dışında en çok talep gören ürünlerimizin başında sanayi tipi elektrik süpürgeleri ve otomatik halı yıkama makineleri gelmektedir. Bunun yanında profesyonel temizlik ekipmanlarımız da birçok ülkede tercih edilmektedir.”