Anadolu'dan 4 oda, İSO İkinci 500'deki üye sayısını artırdı

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025 çalışmasında yer alan şirketlere, bağlı bulundukları oda bilgileri üzerinden bakıldığında, İstanbul Sanayi Odası'nın düşen performansında bir toparlanma yaşandığı görülüyor. İkinci 500'de geçen yıl 135 İSO üyesi şirket bulunurken, bu yılki çalışmada sayı 144'e çıktı. Bu rakam İSO açısından bakıldığında 2020'den bu yana en yüksek sayısal seviyeyi ifade ediyor. 2018'de 156 üye ile İkinci 500'de temsil edilen İstanbul Sanayi Odası, son 8 yılda en düşük performansı 132 üye ile 2021 yılında göstermişti.

Anadolu'dan da 4 sanayi odası İSO İkinci 500'e gönderdikleri üye sayısını artırdı. Listeye en çok üye gönderen sıralamasına göre baktığımızda Konya Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, Adana Sanayi Odası ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası üye sayılarını artırdı. Anadolu'yu temsil eden 8 ilin sanayi odasının ise listeye soktukları üye sayısında düşüş yaşandığını ifade edelim. Türkiye genelinde 'Diğer' başlığı altında toplanan odaların temsil ettiği üye sayısı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 107 oldu.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci:

"Yüzde 50'lik bu artışın anlamı, Kayseri'nin sanayi gücüdür"

"Geçtiğimiz yıl İSO İkinci 500 listesinde 10 firmamız yer alırken, bu yıl bu sayının 15'e yükselmesi bizleri son derece mutlu etti. Yüzde 50'lik bu artış, Kayseri sanayisinin üretim kabiliyetinin, rekabet gücünün ve gelişim potansiyelinin önemli bir göstergesidir. Sanayicilerimiz; küresel ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen üretimden, yatırımdan, ihracattan ve istihdam oluşturmaktan vazgeçmiyor. Tüm zorluklara rağmen büyük bir özveriyle çalışarak hem şehir ekonomimize hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyorlar. İSO İkinci 500 listesinde yer alarak şehrimizi başarıyla temsil eden tüm firmalarımızı gönülden kutluyor, ülkemiz ekonomisine sağladıkları katkılar dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyor, önümüzdeki yıllarda bu listenin çok daha fazla Kayserili firmayla temsil edileceğine yürekten inanıyorum."

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy:

"Başarı öyküleri yazan firmalarımızı yürekten kutluyorum"

“Bir önceki yıl 10 firmayla yer aldığımız bu prestijli tabloda firma sayımızın 15’e ulaşması ve yüzde 50’lik bir artış yakalamamız son derece memnuniyet vericidir. Bu tablo; Kayseri ticaretinin ve sanayisinin zorlu küresel koşullara rağmen direncini koruduğunun, rekabet gücünü artırdığının ve gelişim potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunun açık bir kanıtıdır. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 15 firmamızın listede yer almış olması bizleri gururlandırmıştır. Üretim, ihracat, yatırım ve istihdama devam ederek başarı öyküleri yazan firmalarımızı yürekten kutluyorum. Kayseri iş dünyası; azmi, tecrübesi ve üretim disipliniyle her dönemde zoru başarmayı bilmiştir. Küresel pazarlardaki daralmaya ve ekonomik belirsizliklere rağmen durmaksızın çalışan, istihdam kapısı açan ve ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası pazarlarda dalgalandıran tüm girişimcilerimiz ve işçi kardeşlerimiz takdirin en büyüğünü hak etmektedir. Şehrimizin kalkınma yolculuğunda elini taşın altına koyan tüm firmalarımızın dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Bu gurur tablosunu Kayseri’mize yaşatan 15 firmamızın yönetim kurulu başkanlarını, yöneticilerini ve tüm çalışanlarını tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır:

"Katma değerli üretimde de lokomotif iller arasındayız"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde, Mersin'de faaliyet gösteren 11 firma yer alarak kentin sanayi ve üretimdeki gücünü bir kez daha tescilledi. Gıda, madencilik, kimya, tekstil ve makine gibi çok çeşitli sektörlerde hizmet veren bu firmalar, Mersin'in yalnızca tarım ve lojistikte değil, katma değerli üretimde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu gösterdi.

"Mersin'de ekonomik önceliğimiz: üretim, ihracat ve istihdamdır"

Uzun süredir küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen Mersin sanayisinin üretmekten vazgeçmediğini belirten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, şunları söyledi: "Kur, faiz ve enflasyon sorunları arasında, artan maliyetlere ve azalan kârlılıklara rağmen üreten, istihdam yaratan ve ihracatla ülkesinin gücü olan Mersin firmalarımızı yürekten kutluyorum. Mersin olarak ekonomik önceliğimiz; üretim, ihracat ve istihdamdır." Sanayide verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm hedefleriyle üst lige çıkmayı amaçladıklarını vurgulayan Çakır, listede öne çıkan firmaların sektörel dağılımına bakıldığında, Mersin'in geleneksel gücü olan tarım ve gıda imalatının ağırlığını koruduğunu söyledi.

İSO İkinci 500 listesinde Mersin'de faaliyet gösteren firmalarımız başarılarıyla öne çıktı. Listede Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. 20. sırada yer alırken, Tiryaki Tahıl ve Yem Ticaret A.Ş. 39. sırada ve Camiş Madencilik A.Ş. 45. sırada kendine yer buldu. Dervişoğlu Bakliyat A.Ş.'nin 162. sırada yer aldığı listede, Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 188. sırada, Isopol Kimya A.Ş. 230. sırada ve Lion Paketleme A.Ş. ise 248. sırada yer aldı. Ayrıca Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. A.Ş. 299. sıradan listeye girerken, Sertel Vida Metal A.Ş. 430., ZH Dış Ticaret A.Ş. 481. ve Turkpulse Dış Ticaret A.Ş. 487. sırada yer alarak Mersin'in üretim gücünü bir kez daha kanıtladı.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç:

"Adana sanayisi, ilk 1000'de 31 firma ile gücünü tescilledi"

İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasında Adana'dan 15 sanayi firması listede yer aldı. Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, İSO İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmalarının açıklanmasıyla birlikte, 2025'te Adana'nın en büyük bin sanayi kuruluşu arasında toplam 31 firmayla temsil edildiğini söyledi. Kıvanç, İSO İlk 500 listesinde 16, İkinci 500 listesinde 15 Adana firması bulunduğunu, bu sonucun Adana sanayisinin üretim gücünü, rekabetçiliğini ve istikrarlı büyümesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. İSO İkinci 500 sonuçlarını değerlendiren Kıvanç, "Bu tablo, kentimizin üretim altyapısının, sanayi kültürünün ve girişimcilik gücünün her geçen yıl daha da geliştiğini göstermektedir. Özellikle İSO İkinci 500 listesinde Adana'nın yükselişi dikkat çekicidir. 2024 yılında listede 12 Adana merkezli firmamız yer alırken, 2025 yılında bu sayı 15'e yükselmiştir. Böylece Adana'nın İkinci 500'de temsil gücü bir yılda yüzde 25 artış göstermiştir. Bu artış, kentimizde üretim kapasitesinin ve sanayicimizin rekabet gücünün güçlenmeye devam ettiğinin önemli bir göstergesidir" dedi.

"Üretimden net satışlar 45.2 milyar TL'ye ulaştı"

İSO İkinci 500 listesinde yer alan Adana firmalarının üretim performansına da dikkat çeken Başkan Kıvanç, şöyle konuştu: "2025 yılı İSO İkinci 500 listesinde yer alan 15 Adana firmamızın üretimden net satışları toplam 45 milyar 170 milyon 142 bin 669 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam, firmalarımızın zorlu ekonomik koşullara rağmen üretimlerini sürdürdüğünü, katma değer oluşturmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. 2024 yılında İSO İkinci 500 listesinde yer alan 12 firmamızın üretimden net satışları 31.1 milyar TL olarak gerçekleşmişti. 2025'te hem firma sayısının 15'e yükselmesi hem de üretimden net satışların 45.2 milyar TL seviyesine ulaşmasıyla birlikte, 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 45.2 oranında artış sağlanmıştır. Bu gelişme, Adana sanayisinin yeniden güçlü bir ivme yakaladığını ortaya koymaktadır."

"Hedefimiz daha fazla firmayla ilk binde yer almak"

İlk 500 ve İkinci 500'de yer alan toplam 31 Adana firmasının 2025 yılı üretimden net satışlarının ise 208 milyar 940 milyon 669 bin 188 TL'ye ulaştığını açıklayan Kıvanç, "Bunun 163.8 milyar TL'si İlk 500'de, 45.2 milyar TL'si ise İkinci 500'de yer alan firmalarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, üretim tesisleri Adana'da bulunmasına rağmen şirket merkezleri farklı illerde olduğu için başka şehirler adına değerlendirilen sanayi kuruluşlarımız ile isimlerini açıklamayan firmalarımızın üretimden net satış rakamları ile üretimlerini dikkate alındığında, Adana sanayisinin ulaştığı gerçek üretim büyüklüğünün ve ekonomik katkısının bugün açıklanan rakamların çok daha üzerinde olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Yeni organize sanayi bölgelerimiz, devam eden yatırımlarımız, güçlü lojistik altyapımız ve nitelikli insan kaynağımız sayesinde önümüzdeki yıllarda hem İlk 500 hem de İkinci 500 listelerinde daha fazla Adana firmasını görmeyi hedefliyoruz" dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen:

"Konya devler ligindeki gücünü artırdı"

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Konya'dan 17 firma yer aldı. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, İlk 500 arasında yer alan 8 firma ile birlikte Konya'nın devler ligindeki firma sayısının 25'e yükseldiğini söyleyerek, tüm firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

"İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" listesinde Konya'dan 17 firma yer aldı. İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında da 8 firması bulunan Konya, böylece Türkiye'nin en büyük 1000 dev sanayi kuruluşu arasında geçtiğimiz yıl 22 olan firma sayısını 25'e yükseltmiş oldu.

Her iki listede de yer alan firmaları tebrik eden KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, "İSO'nun açıkladığı İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listelerinde toplam 25 Konyalı firmamızın yer alması, şehrimizin sanayi alanındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Geçtiğimiz yıl 22 olan firma sayımızın bu yıl 25'e yükselmesi, Konya sanayisinin her geçen yıl daha da güçlendiğinin somut göstergesidir. Üretime, yatırıma, ihracata ve istihdama katkı sunan tüm sanayicilerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

KSO olarak sanayicilerin rekabet gücünü artıracak ve şehrin sanayi üretimini daha ileri seviyelere taşıyacak projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükeğen, yeşil dönüşümden dijital dönüşüme, enerji verimliliğinden mesleki eğitime, ihracattan inovasyona kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Büyükeğen şöyle devam etti: "Sanayimizin sürdürülebilir büyümesini desteklemek için üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda projeler üretmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda hem İlk 500 hem de İkinci 500 listelerinde daha fazla Konyalı firmamızı göreceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle listelerde yer alma başarısı gösteren tüm firmalarımızı, yöneticilerini ve çalışanlarını gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."