Analist Tuncay Turşucu: Faiz indirimi tartışmaları için henüz erken

ForInvest Youtube kanalında Stratejist Tuğba Özay’ın sunduğu ‘Yatırım İpuçları’ programının bu haftaki konuğu Analist Tuncay Turşucu oldu. Son dönemlerde ekonomide art arda olumlu gelişmeler yaşanırken, yabancıların Türk varlıklarına olan ilgisinin henüz tahvil hariç artmadığını ifade eden Tuncay Turşucu, “Hisse senetlerine olan ilgi henüz istenilen seviyede değil. Zaten biz de bu ilginin henüz olmayacağını, hisse senedine olan yabancı ilgisinin yıl sonundan önce belki de 2025 yılının ilk 3 ayında başlayabileceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Hisse senedine yatırım yapan yabancıların yılbaşından bu yana satışta olduklarına dikkat çeken Turşucu, “Ancak, buna rağmen endeksimiz rekor kırmaya devam ediyor. Geçen hafta borsamız 10.800’lerde kapattı. 11.000'in üstünde tutunamadık. Burada iki konu etkili oldu. İlki; Moody's’in Türkiye’nin notunu yükseltmesinin ardından ABD’de farklı gelişmelerin yaşanmasıydı. Başkanlık seçiminde durum değişti. Biden adaylıktan çekildi. Bu gelişmeler başta ABD borsaları olmak üzere tüm dünyayı etkiledi. Sadece bizde değil dünyada da satışlar geldi. İkinci konu ise bankaların son zamanlarda gelen raporlarıydı. ‘İkinci çeyrekte daha kötü karlar olacak’ şeklinde bir beklenti oluştu. Aslında bu durum çok da sürpriz değildi. Raporların içeriği ise ikinci çeyrek kötü olsa da sonrasında yükseliş beklendiği yönünde. Buna rağmen bankacılık endeksinde bir düzeltme yaşadık. 1 haftada yüzde 7'ye yakın düşüş oldu. Bu da BİST 100 endeksinin 10.800'lere düşmesine sebep oldu. 10.800'lerden sonra yavaş yavaş endeksin biraz daha rahat hareket edebileceğini tahmin ediyorum. Ancak, inerse de 10.500'lere kadar yol açılır. Kısa vadede bu gelişmeler beklenirken, uzun vadede 13.000 hedefinde bir farklılık olmadığını söyleyebilirim.” dedi.

Turşucu, fon tarafında ise son dönemlerde yatırımcı sayısında büyük bir artış olduğuna dikkat çekti.

“Faiz indirimi tartışması doğru değil”

Son dönemlerde dile getirilmeye başlanan faiz indirimi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tuncay Turşucu, ForInvest Youtube kanalında yayınlanan programda sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birdenbire son 1 aydır ‘ne zaman faiz indirilir?’ tartışmaları yapılmaya başlandı. Şu anda faiz indirimi konuşulması çok doğru değil. Aksine, durumun hala sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Veriler bunu gösteriyor. Bu süreçlerin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. O yüzden Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay çıktı ve ‘faiz indirimi döngüsü gündemimizde değil’ açıklamasını yaptı. Çok doğru ve yerinde bir açıklamaydı. Burada enflasyon verisi takip ediliyor. Çünkü, enflasyonun baz etkisi haricinde düştüğünü anlayabilmek için aylık rakamın artık yüzde 2 ve altında olması gerekiyor. Bunu net olarak görmek lazım. Bunu da ancak kasım ve aralıkta anlayabiliriz. Enflasyonla asıl savaşımızın 2025'te olmasını bekliyoruz. 2025 çok rahat bir sene olmayacak. Ancak, aylık bazda yüzde 2'lerin altında bir rakam görülürse enflasyonda yıllık bazda yüzde 25-30'lara işaret eden bir rakam olur. Orada da tabii Merkez Bankası artık bir faiz indirimi sürecine girmiş olur. Bu da iyimser bir bakışa sebep olabilir. İşte, bu durumlar endeksi de pozitif etkiler. Muhtemelen mevduat faizleri düşmeye başlayacak. Zaten bu baz etkisiyle bile mevduat faizinde bir gevşemeler olabilir. Bunlar biraz daha borsanın önünü açıcı gelişmeler olacak.”

Hızlı giden sektörlere dikkat

Gelecek dönemde yatırımcıların dikkat etmesi gereken konulara da değinen Tuncay Turşucu, “Bu döneme kadar çok hızlı giden bazı sektörler oldu. Bazı sektörlerde yüzde 100’ün üzerinde kazançlar elde edildi. Bir süre biraz daha onlar devam edebilir ancak, yüzde 100 giden bir şirket ya da hisse, yılın ikinci yarısında da yüzde 100 gitmez. Bu yüzden portföylerde de yavaş yavaş evrilmeler olacak.” diye konuştu.