Analistler tahminlerini paylaştı: Gümüş bu rakamı görebilir

Gümüş fiyatları tarihi bir yükselişe imza atarak geçen yılın ikinci yarısından bu yana piyasaların yakından izlediği hedef seviyeye ulaştı. Değerli metalin haftayı ons başına 100 doların üzerinde 102,5 dolarda kapattı.

Geçtiğimiz haftaki sert yükselişin ardından gümüş bu hafta yüzde 15 artış kaydederek güçlü bir ralli sergiledi. Fiyat hareketleri sert ve hızlı olsa da analistler, bu yükselişin aşırı jeopolitik ve ekonomik belirsizlik ortamında temellere dayandığını vurguluyor.

"ABD doları artık eskisi gibi güvenli liman özelliği taşımıyor"

Analistler, altın ve gümüşteki yükselişlerin uzun vadede sağlam dinamikler tarafından desteklendiğini belirtiyor. Kitco News’e konuşan Tastylive.com Vadeli İşlemler ve Forex Başkanı Chris Vecchio, itibari para birimlerinden bağımsız varlıklara güçlü bir talep oluştuğunu söyledi.

Vecchio, “Merkez bankaları genellikle gümüşe yatırım yapmaz çünkü gümüş endüstriyel süreçlere daha bağımlıdır. Ancak kurumsal ve bireysel yatırımcılar için gümüş, değerli metaller arasında halen cazip derecede ucuz bir alternatif olarak öne çıkıyor. ABD doları artık eskisi gibi güvenli liman özelliği taşımıyor, bu nedenle yatırımcılar gerçek varlıklara yöneliyor” dedi.

"2026 yılında ons başına 120 dolar potansiyel bir hedef olabilir"

Solomon Global Genel Müdürü Paul Williams ise gümüşteki yükselişin; güçlü endüstriyel talep, artan bireysel yatırımcı ilgisi (FOMO), güvenli liman arayışı ve yapısal arz açığı tarafından destekleneceğini ifade etti.

Williams, “Altın fiyatlarının birçok yatırımcı için erişilmez hale gelmesiyle birlikte gümüş, değerli metaller piyasasındaki yükselişe katılmanın daha ulaşılabilir bir yolu haline geldi. 2026 yılında ons başına 120 dolar potansiyel bir hedef olabilir. Jeopolitik riskler devam ederken gümüşün güvenli liman özelliği korunuyor. Güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve yapay zeka gibi alanlarda artan talep arz açığını büyütüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte analistler, gümüşteki hızlı yükselişin yüksek oynaklık riskini de beraberinde getirdiği konusunda uyarıyor. Williams, gümüş fiyatlarının tek bir günde yüzde 10’a varan dalgalanmalar gösterebileceğine dikkat çekti.

"Kâr satışları gümüşte kısa vadeli baskı oluşturabilir"

“Fiyat yükseldikçe oynaklık da artar. Kâr satışları gümüşte kısa vadeli baskı oluşturabilir” diyen Williams, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.

Vecchio ise artan oynaklık nedeniyle gümüş pozisyonlarının büyük kısmında kâr aldığını, Kasım ayından bu yana uzun pozisyonda bulunduğunu belirtti. MarketGauge Baş Piyasa Stratejisti Michele Schneider de pozisyonunun yarısını kapattığını ve gümüşün ons başına 150 dolara kadar yükselme potansiyeli gördüğünü ifade etti.

Schneider, aşağı yönlü hareketlerde 85 dolar seviyesini destek olarak izlediğini söyledi. Vecchio ise 95 dolardaki haftalık hareketli ortalamanın önemli olduğunu belirterek, “Gümüş Ocak ayı sonuna kadar 85 doların üzerinde tutunursa, yükseliş trendi korunuyor demektir” dedi.