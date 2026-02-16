Analistlerden rekor beklentisi: Yıl sonunda altın fiyatları katlanabilir mi?

Altın fiyatlarının yükselişine kesin gözle bakan bazı yatırımcılar, değerli metalde yaşanan toparlanmayı görmezden gelerek fiyatların daha önce görülmemiş seviyelere doğru bir yükseliş bekliyor.

New York'taki altın vadeli işlemleri, Ocak ayı sonunda ons başına 5 bin 600 doların üzerine çıkarak rekor kırdıktan hemen sonra keskin bir düşüş yaşadı. Buna rağmen, bir yatırımcı grubu CME Group bünyesindeki Comex borsasında Aralık vadeli 15 bin ila 20 bin dolarlık call spread opsiyonlarını satın almaya başladı. Altın fiyatları 5 bin dolar seviyelerinde dengelendikten sonra, bu pozisyondaki toplam kontrat sayısı yaklaşık 11 bin seviyesine kadar yükseldi.

State Street Investment Management'ın altın ve metal stratejisi küresel başkanı Aakash Doshi, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle teknik düzeltmenin ardından, paranın dışında (out-of-the-money) call spreadlerde bu kadar fazla açık pozisyon görmek şaşırtıcı. Bazı yatırımcıların bunu ucuz bir piyango bileti gibi görmesi makul."

Altın fiyatlarındaki son ralli, piyasayı aşırı alım bölgesine iten spekülatif alımlar tarafından tetiklendi. Birçok banka, 2024 yılının başından itibaren değerini ikiye katlayan altının süregelen jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına dair tartışmalar ve nakit para ile devlet tahvillerinden kaçış eğilimi nedeniyle yükselişini sürdüreceğini öngörüyor.

Bununla birlikte, söz konusu opsiyon işlemlerinin kâra geçmesi için fiyatların yıl sonuna kadar yaklaşık üç kat artması gerekiyor. Call spread yöntemi, doğrudan alım kontratlarına kıyasla daha düşük maliyetle yükselişten faydalanma imkânı sunarken olası kazançları belirli bir seviyede sınırlandırıyor. Yatırımcılar, Aralık vadeli işlemleri değer kazandıkça kontratlarını yüksek fiyattan elden çıkarabilir veya fiyatlar ons başına 15 bin doları aşarsa vade sonuna kadar bekleyebilirler.

"Altının fiyat oynaklığının hâlâ yüksek"

Aakash Doshi, yatırımcıların "kısa vadede şiddetli bir yükseliş" beklentisi içinde olmaları durumunda, Aralık vadesine henüz uzun bir süre bulunduğu için spreadleri ciddi bir değer kaybı yaşamadan satabileceklerini belirtti.

Fiyatlar henüz bu kontratların kâr edeceği seviyelerin çok uzağında olsa da, yapılan bu işlemler geçen hafta yukarı yönlü call opsiyonlarının ima edilen volatilitesini artırdı. Diğer opsiyon seçeneklerinin çoğunda maliyetler düşerken, bu alandaki hareketlilik dikkat çekti.

Doshi, altının fiyat artışına karşı düşüş beklentilerinin prim farkının Şubat ayında farklı vadelerde ucuzlamaya başladığını ifade etti. Ancak gerçekleşen fiyat oynaklığının hâlen yüksek olduğunu vurgulayan Doshi, piyasada hâlâ büyük boşluk hareketlerinin yaşanma ihtimali olduğunu dile getirdi.

30 Ocak tarihinde Comex altın vadeli işlemlerinde kaydedilen yüzde 11'lik gerileme, son on yılların en sert günlük düşüşü olarak kayıtlara geçti. Fiyatlar benzer şekilde Ekim ayında da güçlü bir düzeltme görmüş ve 4 bin 500 dolar sınırından 4 bin dolar seviyesine kadar geri çekilmişti.