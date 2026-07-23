Analistten Brent petrol için 100 dolar uyarısı

Phillip Nova Analisti Priyanka Sachdeva, jeopolitik gerilimin tırmanmayı sürdürmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar seviyesini hedefleyebileceğini belirtti.

Sachdeva, piyasanın mevcut durumda kaybedilen petrol arzından ziyade lojistik riskleri fiyatladığını ifade etti.

Sachdeva, saldırıların sürmesi durumunda lojistik risk ile fiili arz kaybı arasındaki farkın hızla kapanabileceğini söyledi.

Enerji piyasaları açısından en büyük riskin Hürmüz Boğazı ile Babülmendep Boğazı'ndaki sevkiyatın aynı anda ve uzun süreli kesintiye uğraması olduğunu vurgulayan Sachdeva, böyle bir senaryoda petrol kargolarını alternatif güzergâhlara yönlendirme konusunda piyasanın oldukça sınırlı esnekliğe sahip olduğunu kaydetti.

Sachdeva, deniz taşımacılığında yaşanabilecek aksaklıkların kısa sürede daha geniş çaplı enflasyonist baskılara yol açabileceğini de ifade etti.

Petrol fiyatları yükseldi

ICE'de işlem gören Eylül vadeli Brent petrolü yüzde 2,3 artışla 96,23 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 1,9 yükselişle 88,48 dolar seviyesine çıktı.