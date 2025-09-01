Anaokulu ücretleri üniversiteyi geride bıraktı: Dar gelirliler zorlanıyor

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Türkiye'deki okul öncesi eğitim maliyetleri yeniden gündeme oturdu. Özellikle köklü özel anaokullarının yıllık ücretleri, bazı üniversitelerin öğrenim ücretlerini geride bırakarak dar gelirli aileler için neredeyse ulaşılamaz bir seviyeye ulaştı.

Mütevazı özel anaokullarının aylık ücretleri bile 20-25 bin liradan başlıyor

Nefes'in haberine göre veriler, okul öncesi eğitimin maliyetinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Koç Üniversitesi'nin yıllık öğrenim ücreti 1 milyon 590 bin lira iken, Koç Okulları'nın anaokulu fiyatı 1 milyon 702 bin 800 lira olarak belirlendi. Benzer şekilde, TED İstanbul Koleji'nde anaokulu ücreti 908 bin 400 liraya ulaşırken, mahalle aralarındaki daha mütevazı özel anaokullarının aylık ücretleri bile 20-25 bin liradan başlıyor.

Özel okul fiyatlarının yanı sıra, devlet anaokullarının maliyetleri de dar gelirli aileler için büyük bir yük oluşturuyor. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, devlet okullarında kayıt ücretlerinin mahalleye göre değiştiğini ve 30-40 bin liraya, hatta 50 bin liraya kadar çıkabildiğini belirtiyor. Yıllık yemekli ücretlerin 25 bin liraya kadar çıkması, asgari ücretli ailelerin çocuklarını bu okullara göndermesini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Veliler ek ödemeler yapmak zorunda kalıyor

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, devlet okullarında temel ihtiyaçların devlet tarafından karşılanmaması nedeniyle velilerin ek ödemeler yapmak zorunda kaldığını söylüyor. Okul öncesi öğretmeni Aygül Şengül, geçen yıl 1.500 lira olan okul ihtiyaç listesinin bu yıl 2.141 liraya yükseldiğini belirtirken, başka bir veli olan Gamze Ekinci ise sadece "öz bakım" ödemesi adı altında 12 bin 700 lira ödediğini ifade etti.

"Bu durum eğitimde fırsat eşitliğini zedeliyor"

Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay ve Veli-Der Başkanı Yılmaz, bu yüksek maliyetler nedeniyle birçok çocuğun okul öncesi eğitimden mahrum kaldığını, bu durumun da eğitimde fırsat eşitliğini zedelediğini vurguluyor. Yılmaz, "Fiyatlarda sınır tanımıyorlar. Özellikle kurumsal, vakıf kurumları eğitimi tam anlamıyla alınır satılır hale getirdi" diyerek duruma tepki gösterdi.