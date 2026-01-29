Anapet ‘dijital vagon’la olası riskleri önlüyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Demiryolu yük taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere 2015 yılında kurulan Anapet Taşımacılık Anonim Şirketi, aradan geçen 10 yıl içerisinde tehlikeli yük taşımacılığında önemli bir noktaya geldi. Kuruluşundan bu yana yaklaşık 5 milyon tonun üzerinde akaryakıt taşıyan şirket, öz mal vagon filosunu oluşturarak tehlikeli madde, dökme yük ve konteyner taşımalarında aktif rol aldı.

Demiryolu taşımacılığını yalnızca bir taşıma modu değil, stratejik bir altyapı unsuru olarak ele alan bir operatör konumunda olduklarını belirten Anapet Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürü Alper Taylan, 91 bin vagon seferi gerçekleştirdiklerini, bunun da 227 bin TIR seferine karşılık geldiğini söyledi. Taylan, büyümeyi yalnızca ciro artışıyla değil; taşınan yük miktarı, çevrilen vagon sayısı, operasyonel süreklilik, emniyet performansı ve demiryoluna fiilen kazandırılan kapasite gibi göstergelerle ölçtüklerini ifade etti.

“Hata payının sıfır olduğu bir alan”

Akaryakıt ve tehlikeli madde taşımacılığının hata payı neredeyse sıfır olan bir alan olduğunu vurgulayan Taylan, ECM–4 fonksiyon sertifikasına sahip olduklarını, vagon bakımını, kontrolünü ve filo yönetimini kendi bünyelerinde yürüttüklerini aktardı. Tank vagonlarında bakım ve emniyet süreçlerinin arıza oluşmadan önce devreye giren bir anlayışla yürütüldüğünü belirten Taylan, sızdırmazlık, vana sistemleri ve yükleme–boşaltma ekipmanlarının operasyonun her aşamasında titizlikle takip edildiğini söyledi.

2026 yılı içerisinde vagon bakım ve lokomotif bakım atölyelerini devreye almayı planladıklarını belirten Taylan, bu yatırımlarla bakım süreçlerinde dış bağımlılığı azaltan, müdahale sürelerini kısaltan ve sahada birebir uygulanan entegre bir yapıya geçeceklerini dile getirdi. Anapet bünyesinde 131 adet öz mal sarnıçlı tank vagon, 48 adet SG tipi platform vagon, 50 adet open-top konteyner ve uygun ekipman bulunduğunu aktaran Taylan, operasyonel esnekliği desteklemek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık’tan da 100 adet vagon kiraladıklarını söyledi. Filonun ana omurgasının tamamen öz sermaye yatırımlarıyla oluşturulduğunu kaydeden Taylan, Demiryolu Tren İşletmecisi sertifikasına sahip olduklarını da ekledi.

2026’da kapasite artacak

2026 yılı yatırım programı kapsamında 80 adet alttan yüklemeye uygun tank vagon, 52 adet platform vagon almayı ve open-top konteyner sayısını 250’ye yükseltmeyi öngördüklerini belirten Taylan, lokomotif sayısını ise orta–uzun vadede 25’e çıkarmayı planladıklarını anlattı. Kırıkkale’de yapılacak yatırımla vagon ve lokomotif bakım atölyeleri, akaryakıt depolama alanları, vagon aktarım sahası ve konteyner terminalini bir arada barındıran bir yapı oluşturacaklarını söyledi.

Dijital vagon takibi, bakım planlama ve operasyon izleme sistemleri sayesinde vagonların işletme döngüsü ve saha durumunun anlık izlendiğini kaydeden Taylan, bunun operasyonel verimliliği artırdığını ve risklerin oluşmadan yönetilmesini sağladığını ifade etti. Taylan, Anapet’in demiryolunu merkezine alan; karayolu bağlantıları, terminal operasyonları ve saha organizasyonunu entegre eden bir yapı sunduğunu, bu entegrasyonun sahada fiilen çalışan ekipman ve altyapıyla hayata geçirildiğini söyledi. Uluslararası taşımacılıkta Avrupa–Orta Doğu–Asya bağlantıları ve Orta Koridor’a odaklandıklarını belirten Taylan, şirketin 2025 yılında Great Place to Work Türkiye – En İyi İşverenler listesinde yer aldığını aktardı.

“Mobil akaryakıt ünitesi ile risk ve zaman kaybı minimize ediliyor”

Tamamı Anapet tarafından geliştirilen mobil akaryakıt ünitesinin sahada kontrollü ve sızdırmaz yakıt ikmali sağladığını belirten Taylan, bu sistemin emniyet risklerini ve zaman kayıplarını minimize eden özgün bir proje olduğunu vurguladı.