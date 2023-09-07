ANGİKAD'dan 'Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri'

ANKARA (EKONOMİ) - Genç Girişimci Kadınlar Derneği (ANGİKAD) Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri başlıklı bir proje hazırladı. Proje kapsamında belirlenen 100 öneri, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve ilgili bakanlıklara iletilecek.

Projenin tanıtım toplantısına Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.

Ardıç: Kadınların ekonomiye katıldığı ülkeler daha güçlü

ANGİKAD’ın hazırladığı projenin kadınların iş dünyasına katılımını teşvik yönüyle çok kıymetli olduğunu belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, derneğin rehberliği ve tavsiyelerinin büyüm önem taşıdığını bildirdi.

ANGİKAD’ın özellikle Anadolu’da kadınlar arasında girişimcilik kültürünün ve farkındalığın yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı sürdürdüğüne değinen Ardıç, kadınların ekonomiye olan katkılarına rağmen çalışma hayatında dezavantajlı olduklarını belirtti.

TÜİK verilerine göre kendi hesabına çalışan 6.4 milyon kadının 1.1 milyonunun girişimci olduğunu kaydeden Ardıç, “Kadınların kaliteli sağlık ve eğitim hizmetlerine erişebildikleri, karar süreçlerine, ekonomiye, yönetime daha eşit ve daha özgür katıldıkları ülkeler, daha gelişmiş ülkelerdir” diye konuştu.

ATO Başkanı Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz: Kadınlar şimdi de ekonomik cephede görev üstlendi

Girişimci kadınları attığı her adımın, ANGİKAD’ın elinden tutup cesaretlendirdiği her kadının Cumhuriyetin daha da güçlenmesini sağladığını belirten Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz,

Cumhuriyete giden yolda 100 yıl önce büyük rol oynayan kadınların, ekonomik bağımsızlığın sürdürülmesi için de ekonomik cephede görev üstlenmesinin çok kıymetli olduğunu bildirdi.

Kadınların tüm mecralarda etraflarındaki herkese bir şekilde katkı sağladığına dikkat çeken Yılmaz, kadınların gelir seviyesindeki yükselmenin, erkeklerin gelir seviyesindeki yükselmeye göre aile refahına daha fazla katkı sağladığını kaydetti.

Sürdürülebilir kalkınma, bağımsız ekonomi, üretimin devamlılığından bahsedebilmek için, kadınların toplum hayatının her safhasında yer almasının desteklenmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, Atatürk’ün kadınların üretime katılmasının önemine yönelik sözlerini hatırlattı.

Kadınların iş yaşamdaki başarıları her alanda kanıtlanmış olmasına rağmen kadın girişimci sayısında henüz istenen noktaya gelinmediğini ifade eden Halil İbrahim Yılmaz, “Ekonomisi gelişmiş bir ülke olabilmemiz ancak ve ancak kadınların hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında yer almasıyla mümkündür” dedi.

ANGİKAD Başkanı Diker: Eşitsizliğin giderilmesi için yapılan düzenlemeler, eşitsizliği azaltmadı

Projeye ilişkin tanıtım toplantısında konuşan ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, “Ekonomide kadın gücüyle büyümek, güçlü bir ülke inşa etmek demektir” ilkesiyle yola çıktıklarını söyledi.

Diker hazırladıkları 100 öneriyi; kadın girişimcilerin ekonomideki gücünü artırma, eğitimden istihdama kadına güçlü bir Türkiye geleceği yaratma, kadınların görünür olduğu bir toplum inşa etme, adaletli iş ortamına ulaşılması ve cam tavanların kaldırılarak kadının iş hayatında güçlendirilmesi olmak üzere 5 ana başlıkta topladıklarını bildirdi.

Büyümeyi sağlayan faktörlerin başında işgücü ve ekonomik varlıkları verimli kullanmanın geldiğinin altını çizen Diker, kadın girişimcilerin geleceğin mesleklerine hazır olması yönünde ortamlar oluşturulmasının önemine işaret etti.

Kadınların iş dünyasında adil ve eşit haklara erişimlerinin sağlanması gerektiğini belirten Gözde Diker, “Vergi avantajları, altyapı desteği gibi önlemlerle kadınların iş kurmaları ve işlerini büyütmeleri teşvik edilmelidir” diye konuştu.

Diker, Türkiye’de eşitsizliğin giderilmesine yönelik Anayasa ve kanunlarda çok sayıda düzenleme yapılmasına rağmen, sonuçta bunların işleyişindeki yetersizliği ve yaptırım gücünün etkisizliği nedeniyle ihtiyacın tam olarak karşılanamadığını söyledi.